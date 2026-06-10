Phó Thủ tướng Phan Văn Giang tiếp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp bà Izumi Nakamitsu, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Đại diện cấp cao về Giải trừ quân bị. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang cho biết tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 vừa qua (29-31/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận định tình hình thế giới đang có những biến đổi sâu sắc trước 3 cuộc khủng hoảng về trật tự quốc tế, mô hình phát triển và lòng tin chiến lược. Trước bối cảnh tình hình chính trị, an ninh thế giới diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm và không thể thay thế của Liên hợp quốc trong xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của Liên hợp quốc, đóng góp vào các nỗ lực cải tổ của tổ chức này, trong đó có sáng kiến UN80 của Tổng Thư ký Liên hợp quốc theo hướng tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa nguồn lực; đồng thời, Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ nếu Liên hợp quốc muốn đặt các trụ sở cơ quan, tổ chức Liên hợp quốc ở Việt Nam.

Chia sẻ về định hướng phát triển đất nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang cho biết Đại hội XIV của Đảng vừa qua đã đề ra nhiều chủ trương, quyết sách mang tính đột phá nhằm thực hiện hai mục tiêu 100 năm, xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế; đồng thời, vừa hoàn thành sắp xếp bộ máy Trung ương và địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Phó Thủ tướng đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về tư vấn chính sách, tri thức, công nghệ và nguồn lực; đề nghị hai bên sớm hoàn tất Khung Hợp tác Chiến lược Việt Nam – Liên hợp quốc giai đoạn 2027–2031. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác của Nhật Bản, quê hương của bà Izumi Nakamitsu, đối với Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển cũng như khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp bà Izumi Nakamitsu, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Đại diện cấp cao về Giải trừ quân bị. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của bà Izumi Nakamitsu và Ban Thư ký Liên hợp quốc trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và tăng cường hợp tác đa phương về giải trừ quân bị; khẳng định quan điểm lập trường của Việt Nam về giải trừ quân bị và xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân; cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Ban Thư ký trong quá trình Việt Nam chuẩn bị và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) trong tháng 4-5/2026.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Liên hợp quốc và các nước trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân cũng như tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng; đồng thời, đề nghị Liên hợp quốc quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo về giải trừ quân bị, đặc biệt trước các thách thức an ninh và công nghệ mới nổi.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Izumi Nakamitsu bày tỏ đặc biệt ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La, cho rằng bài phát biểu phản ánh và cộng hưởng mạnh mẽ với quan điểm, các nỗ lực hiện nay của Liên hợp quốc trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển quốc tế. Bà Nakamitsu chia sẻ nhận định thế giới bước vào giai đoạn chuyển đổi chiến lược, ngày càng chia rẽ và phân mảnh, không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà cả an ninh, chính trị, quân sự. Trong bối cảnh đó, bà cho rằng Việt Nam, với các giá trị đạo đức và nhân văn từ những trải nghiệm và sự vươn mình từ những đau thương, mất mát của chiến tranh, có thể phát huy, đóng vai trò quan trọng tại ASEAN và Liên hợp quốc trong góp phần bình ổn, giảm leo thang căng thằng tại khu vực và toàn cầu

Đặc biệt, bà Izumi Nakamitsu cảm ơn và đánh giá cao việc Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm NPT lần thứ 11 (do Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc trực tiếp đảm nhiệm). Phó Tổng Thư ký nhận định các nước đều đánh giá cao và thể hiện sự tôn trọng đặc biệt đối với Việt Nam trên cương vị này; cho rằng thông qua khả năng dẫn dắt khéo léo, hiệu quả, Việt Nam đã góp phần thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tăng cường trao đổi thực chất, thúc đẩy tiếng nói của các nước vừa và nhỏ trong các nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân.

Về hợp tác Việt Nam – Liên hợp quốc, bà Nakamitsu cho rằng Việt Nam là một hình mẫu xuất sắc trong hợp tác với Liên hợp quốc, đánh giá cao vai trò dẫn dắt, định hướng của Chính phủ; khẳng định Nhóm các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNCT) sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển cũng như các cam kết quốc tế trong thời gian tới. Đồng thời, bà bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ và khuyến khích Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động hợp tác đào tạo về giải trừ quân bị, trong đó có các nội dung liên quan đến những vấn đề mới nổi như quản trị trí tuệ nhân tạo (AI)./.