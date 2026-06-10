Tin tức
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Doanh nhân trẻ khởi nghiệp phải gắn với quản trị hiện đại và trách nhiệm xã hội
Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; lãnh đạo thành phố Hải Phòng; lãnh đạo các tỉnh, thành đoàn; Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; đại diện Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc; các doanh nhân trẻ được vinh danh.
*Khởi nghiệp phải tạo ra giá trị mới cho xã hội
Năm 2026, Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc đã nhận được hàng trăm hồ sơ đề cử trên toàn quốc. Trải qua các vòng sơ tuyển, thẩm định thực tế và chung tuyển nghiêm túc, khách quan, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn và tôn vinh 86 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026, trong đó trao danh hiệu TOP10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 cho những gương mặt tiêu biểu nhất.
Phát biểu chỉ đạo và chúc mừng các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và biểu dương 87 doanh nhân trẻ được vinh danh, đặc biệt là 10 gương mặt tiêu biểu nhất. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện thành lập doanh nghiệp mà phải gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị hiện đại, văn hóa kinh doanh liêm chính và trách nhiệm xã hội.
*Tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ doanh nhân trẻ
Khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ khởi nghiệp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, chi phí thấp; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Cùng với đó là các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và nguồn nhân lực; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để người trẻ yên tâm khởi nghiệp, đổi mới và phát triển.
Theo anh Đặng Hồng Anh, các Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 không chỉ được ghi nhận bằng một danh hiệu mà còn cần tiếp tục trở thành những người truyền cảm hứng, kinh doanh bằng khát vọng, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng cho bản thân và đóng góp cho quê hương, đất nước. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng các doanh nhân trẻ khởi nghiệp, nỗ lực xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ thông qua các hoạt động kết nối, tư vấn, đào tạo, xúc tiến thương mại, đầu tư và chuyển đổi số; tạo điều kiện để các doanh nhân trẻ được gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ doanh nhân đi trước, tiếp cận các nguồn lực phát triển, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chương trình lớn của Hội, trong đó có Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, các hoạt động giao thương nội khối và các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.
Trước thềm lễ trao danh hiệu, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) - Phiên đối thoại địa phương tại Hải Phòng với sự tham gia của lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, chuyên gia kinh tế và đông đảo doanh nhân trẻ trên cả nước. Diễn đàn tập trung trao đổi các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Cùng với đó, không gian xúc tiến thương mại và trưng bày sản phẩm của các doanh nhân trẻ khởi nghiệp đã tạo cơ hội để các doanh nghiệp kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác đầu tư./.