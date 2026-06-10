Phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Không để công tác dân nguyện đi sau những bức xúc của người dân

*Tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10

Trình bày báo cáo tóm tắt, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động phức tạp; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và sự điều hành của Chính phủ. Cử tri và nhân dân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ đối với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân. Cử tri và nhân dân phấn khởi trước việc điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội; đồng thời mong muốn Chính phủ tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu để bảo đảm đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Báo cáo cũng cho biết, nhiều ý kiến quan tâm đến công tác tuyển sinh lớp 10, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và mong muốn Nhà nước tiếp tục đầu tư, phát triển mạng lưới trường công lập, bảo đảm các kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, an toàn, khách quan, công bằng. Cử tri và nhân dân quan tâm đến việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội và mong muốn việc triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật; công khai, minh bạch, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Nhiều ý kiến băn khoăn việc triển khai sử dụng xăng sinh học E10; tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn xảy ra ở một số lĩnh vực; diễn biến thời tiết cực đoan, nguy cơ thiếu điện trong mùa cao điểm, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa bão sắp tới; giá điện, xăng dầu và chi phí sinh hoạt tăng cao cần được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả, chủ động ứng phó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai; thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai và triển khai các phương án phòng, chống, ứng phó với thiên tai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành quy định về an toàn lao động… Cùng với đó, kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Hà Nội trong việc triển khai, thực hiện các dự án lớn trên địa bàn. Trong đó, cần có chính sách và giải pháp cụ thể để triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án…

*Thước đo phản ánh chất lượng quản trị quốc gia

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cơ bản thống nhất với báo cáo, đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân. Đây là kết quả thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng phản ánh nhiều vấn đề dân sinh nổi lên cần được đặc biệt quan tâm như tình hình khiếu nại, tố cáo; người dân đặc biệt quan tâm đến các vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống như giá điện, giá xăng dầu, chi phí sinh hoạt, việc triển khai sử dụng xăng E10…

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Từ thực tiễn đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần nhìn nhận công tác dân nguyện ở tầm sâu hơn. Công tác dân nguyện không thể chỉ dừng lại ở việc tiếp dân, xử lý đơn thư hay chuyển kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền. Quan trọng hơn, đây phải là kênh cảm nhận sớm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; là hệ thống cảnh báo chính sách từ thực tiễn; đồng thời là thước đo phản ánh chất lượng quản trị quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan không để công tác dân nguyện đi sau những bức xúc của người dân. Các cơ quan phải chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, phân tích sớm và cảnh báo sớm các vấn đề phát sinh để có giải pháp xử lý kịp thời. Cùng với đó, việc trả lời kiến nghị cử tri phải thực chất hơn. Tỷ lệ trả lời cao là điều đáng ghi nhận, nhưng thước đo cuối cùng không phải là số lượng văn bản được ban hành mà là mức độ tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc và những chuyển biến thực tế mà người dân cảm nhận được.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần phân loại rõ từng nhóm vụ việc để có giải pháp xử lý phù hợp. Đối với những vụ việc còn căn cứ, còn cơ sở xem xét thì phải tập trung giải quyết dứt điểm, không né tránh trách nhiệm. Đối với những vụ việc đã được giải quyết đúng quy định pháp luật, đã hết thẩm quyền và không phát sinh tình tiết mới thì cần kiên trì vận động, tuyên truyền, đồng thời giữ vững kỷ cương, không để kéo dài gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Nhấn mạnh tới yêu cầu nâng cao chất lượng các báo cáo dân nguyện và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan, đặc biệt là với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, báo cáo dân nguyện không chỉ phản ánh tình hình mà phải chỉ rõ xu hướng, nguyên nhân, địa chỉ trách nhiệm, kiến nghị giải pháp xử lý và cơ chế theo dõi sau kiến nghị.

*Trước đó, trong phiên họp sáng 10/6, cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2025/UBTVQH15 về thành lập Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực; quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí ban hành Nghị quyết để phù hợp với Luật Phục hồi, phá sản và Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai; góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về thẩm quyền giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản của Tòa án nhân dân khu vực. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết này với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua về nguyên tắc đối với các nội dung của dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; xem xét, cho ý kiến vào Nghị quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý vị trí việc làm công chức vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội./.