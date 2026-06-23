Phát huy giá trị chữ nổi Braille trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Phát biểu tại sự kiện, bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam nhấn mạnh, chữ Braille từ lâu đã trở thành biểu tượng của tri thức, quyền được học tập và khả năng tự lập của người khiếm thị. Trong bối cảnh chuyển đổi số, AI phát triển mạnh mẽ, người khiếm thị đang có thêm nhiều công cụ hỗ trợ để tiếp cận thông tin, học tập và tham gia các hoạt động xã hội một cách hiệu quả hơn. Công nghệ không thay thế chữ Braille mà đóng vai trò bổ trợ, tạo điều kiện để người khiếm thị phát huy năng lực, tự tin hòa nhập và phát triển bản thân.

Cuộc vận động được triển khai trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy chiến dịch xóa mù chữ Braille toàn cầu do Hiệp hội Người mù Thế giới (WBU) và Hội đồng Quốc tế về Giáo dục cho người khiếm thị (ICEVI) phát động với chủ đề "Thêm chữ Braille, thêm sự trao quyền". Đây cũng là hoạt động hưởng ứng nỗ lực vận động UNESCO công nhận chữ Braille là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đồng thời góp phần thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và xây dựng xã hội học tập.

Cuộc vận động hướng tới ba mục tiêu chính: khẳng định vai trò của chữ Braille, phát huy hiệu quả công nghệ số trong tiếp cận thông tin, giáo dục, việc làm; thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, hội viên; nâng cao năng lực cho người khiếm thị, cán bộ Hội, giáo viên, tăng cường sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Hội Người mù Việt Nam đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% tỉnh, thành hội triển khai cuộc vận động; 100% cán bộ chủ chốt các cấp hội sử dụng được chữ Braille và có kỹ năng số cơ bản phục vụ công việc. Hằng năm, các đơn vị tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về chữ Braille, kỹ năng số, phấn đấu tăng 20% số lượt hội viên tham gia các lớp học. Cuộc vận động đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu nâng cao kỹ năng số và ứng dụng AI cho người khiếm thị. Các chương trình đào tạo, tập huấn sẽ tập trung hướng dẫn hội viên sử dụng thiết bị số, phần mềm hỗ trợ, nền tảng học tập trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến và các công cụ tiếp cận thông tin. Hội cũng khuyến khích người khiếm thị ứng dụng AI trong học tập, tra cứu tài liệu, hỗ trợ công việc và truyền thông, đồng thời nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

Để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, Hội Người mù Việt Nam dự kiến triển khai nhiều hoạt động điểm nhấn như: cuộc thi kỹ năng chữ Braille và phát triển văn hóa đọc, cuộc thi kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo, ngày hội công nghệ hỗ trợ người khiếm thị, chương trình "Kết nối tri thức - Chia sẻ yêu thương", "Những câu chuyện truyền cảm hứng" nhằm giới thiệu các tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động và ứng dụng công nghệ. Thông qua cuộc vận động, Hội Người mù Việt Nam kỳ vọng tạo động lực để cán bộ, hội viên chủ động học tập, nâng cao kỹ năng, thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Dịp này, Trung ương Hội đã tổng kết, trao giải Cuộc thi thuyết trình "Hành trình chinh phục tri thức, vươn tới tương lai"./.