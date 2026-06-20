Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong bối cảnh hội nhập số

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Nhiệm kỳ 2026 – 2031, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau xác định quyết tâm xây dựng một tổ chức Giáo hội vững mạnh từ gốc rễ đạo đức, lấy trí tuệ làm phương châm hành động. Mục tiêu trọng tâm là hiện đại hóa quản trị hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giữ vững bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam và tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc trong bối cảnh hội nhập số. Trong đó, Ban Trị sự ưu tiên phát triển đạo đức và trí tuệ - đạo đức, kấy giới luật làm nền tảng.

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Đại hội suy cử 95 vị vào Ban trị sự khóa mới, nhiệm kỳ 2026-2031 do Thượng tọa Thích Giác Nghi làm Trưởng Ban. Tại Đại hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau trao bảng tượng trưng đồng hành cùng tỉnh Cà Mau thực hiện các hoạt động an sinh xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số tiền 400 tỷ đồng. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động của Giáo hội. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh



Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đánh giá cao Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Cà Mau hoàn thành xuất sắt các công tác, nhất là củng cố nhân sự để tiến tới Đại hội Phật giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I. Trưởng lão Hòa thượng mong muốn nhiệm kì 2026 – 2031, Cà Mau sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự mà Giáo hội và Đại hội giao phó; chư tôn đức và toàn thể tăng ni, phật tử cố gắng thực hiện theo lời dạy của Đức Phật và chỉ thị của Trung ương Giáo hội: Đoàn kết, hòa hợp, quyết tâm để hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự. Các bên liên quan củng cố nhân sự của Phật giáo các khu vực, đại diện Phật giáo xã, phường, thị trấn; bổ nhiệm Ban Quản trị cơ sở tự viện. Đây là các tổ chức tôn giáo trực thuộc đã được Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Hiến chương Giáo hội quy định.