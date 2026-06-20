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Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong bối cảnh hội nhập số
Nhiệm kỳ 2026 – 2031, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau xác định quyết tâm xây dựng một tổ chức Giáo hội vững mạnh từ gốc rễ đạo đức, lấy trí tuệ làm phương châm hành động. Mục tiêu trọng tâm là hiện đại hóa quản trị hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giữ vững bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam và tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc trong bối cảnh hội nhập số. Trong đó, Ban Trị sự ưu tiên phát triển đạo đức và trí tuệ - đạo đức, kấy giới luật làm nền tảng.
Đại hội suy cử 95 vị vào Ban trị sự khóa mới, nhiệm kỳ 2026-2031 do Thượng tọa Thích Giác Nghi làm Trưởng Ban. Tại Đại hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau trao bảng tượng trưng đồng hành cùng tỉnh Cà Mau thực hiện các hoạt động an sinh xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số tiền 400 tỷ đồng. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động của Giáo hội. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đánh giá cao Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Cà Mau hoàn thành xuất sắt các công tác, nhất là củng cố nhân sự để tiến tới Đại hội Phật giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I. Trưởng lão Hòa thượng mong muốn nhiệm kì 2026 – 2031, Cà Mau sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự mà Giáo hội và Đại hội giao phó; chư tôn đức và toàn thể tăng ni, phật tử cố gắng thực hiện theo lời dạy của Đức Phật và chỉ thị của Trung ương Giáo hội: Đoàn kết, hòa hợp, quyết tâm để hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự. Các bên liên quan củng cố nhân sự của Phật giáo các khu vực, đại diện Phật giáo xã, phường, thị trấn; bổ nhiệm Ban Quản trị cơ sở tự viện. Đây là các tổ chức tôn giáo trực thuộc đã được Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Hiến chương Giáo hội quy định.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới tiếp tục quan tâm, củng cố, phát huy vai trò của từng thành viên Ban Trị sự, kết nối trên tinh thần đoàn kết hòa hợp trong lãnh đạo, xứng đáng là nơi tiêu biểu của đồng bào phật giáo của tỉnh. Ban Trị sự cũng cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với phật tử; sống hài hòa, đoàn kết, hòa hợp của Phật giáo với các tôn giáo khác nhằm xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau ngày càng giữ vị thế. Ban Trị sự tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội. Đây không chỉ là thế mạnh mà còn là dấu ấn nổi bật của Phật giáo Cà Mau trong nhiều năm qua. Tỉnh rất mong Ban Trị sự tiếp tục đồng hành cùng địa phương chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, hỗ trợ giáo dục, y tế cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở...
Nhiệm kỳ qua, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau đã phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các vị chư tôn, giáo phẩm, chức sắc, tăng, ni, hỗ trợ đồng bào phật tử thực hiện tốt mục tiêu, tôn chỉ, hiến chương mà Giáo hội phật giáo Việt Nam đã đề ra. Đến nay, Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau có 11 Ban chuyên trách và 1 phân ban trực thuộc, hoạt động thông suốt theo đúng hiến chương và nội qui sinh hoạt của Giáo hội. Toàn tỉnh có 202 cơ sở tự viện gồm chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm phật đường ...với tổng số chư tăng ni là 935 vị. Cùng với các hoạt động phật sự, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau đã tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội như hỗ trợ học sinh nghèo, xây dựng nhà tình thương, cầu và đường nông thôn, nuôi dạy trẻ mồ côi, chăm lo người già neo đơn, tổ chức bếp ăn tình thương, phiên chợ 0 đồng… với tổng giá trị đạt hơn 300 tỷ đồng./.