Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu trong chương trình “Việc tử tế”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:



Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu,

Thưa các bác, các anh, các chị, các cháu – 100 tấm gương tiêu biểu của Chương trình “Việc tử tế”,

Hôm nay, tôi rất vui mừng và xúc động được gặp mặt các bác, các anh, các chị, các cháu – những con người bình dị mà cao quý, những tấm gương tiêu biểu của Chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam.



Trong cuộc sống, có những việc làm không ồn ào, không lớn lao về hình thức, nhưng lại chạm đến trái tim con người: một bàn tay đưa ra đúng lúc; một ánh mắt chia sẻ, thông cảm, một nghĩa cử trong hoạn nạn; một sự cưu mang bền bỉ; một hành động dũng cảm cứu người; một việc tốt lặng lẽ, không mong được đền đáp... Những điều ấy làm cho chúng ta thấy rằng, giữa cuộc sống còn nhiều áp lực, bộn bề khó khăn, lòng nhân ái vẫn hiện diện quanh ta, trong cuộc sống, sự tử tế có sức lay động và lan tỏa cao hơn, xa hơn.



Cuộc gặp mặt hôm nay vì thế không chỉ là dịp biểu dương 100 tấm gương tiêu biểu, mà còn là dịp để chúng ta cùng trân trọng một giá trị rất đẹp của dân tộc Việt Nam: Biết thương người, sống nghĩa tình, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, làm điều tốt từ những việc bình dị hằng ngày với tinh thần người với người sống để thương yêu.



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các đồng chí, các vị đại biểu cùng toàn thể các bác, các anh, các chị, các cháu lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng nồng nhiệt và tình cảm trân trọng nhất. Chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam đã có chương trình rất nhân văn; đề nghị đài tiếp tục phát hiện lan tỏa nhiều hơn những tấm gương đẹp trong thời gian tới.



Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu,

Cách đây 78 năm, trong bối cảnh đất nước còn muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Lời kêu gọi ấy đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng của non sông, cổ vũ toàn dân, toàn quân ta vượt qua gian khổ, hy sinh, chung sức làm nên những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Điều sâu sắc trong tư tưởng của Bác là thi đua không phải điều gì xa lạ, không phải khẩu hiệu hình thức, mà bắt đầu từ công việc hằng ngày của mỗi người. Người nông dân thi đua sản xuất tốt. Người công nhân thi đua lao động sáng tạo. Người chiến sĩ thi đua bảo vệ Tổ quốc. Người cán bộ thi đua tận tụy phục vụ Nhân dân. Người thầy giáo thi đua gieo chữ, gieo nhân cách. Người thầy thuốc thi đua cứu người, chăm lo sức khỏe Nhân dân. Hàng xóm láng giềng “tối lửa, tắt đèn” có nhau. Mỗi người làm tốt phần việc của mình, vì lợi ích chung, thì đó là thi đua; đó cũng là yêu nước.



Nhìn từ tinh thần ấy, một việc tử tế hôm nay cũng chính là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc. Bởi yêu nước không chỉ thể hiện trong những thời khắc lớn lao của lịch sử, mà còn hiện diện trong từng hành động có trách nhiệm, từng nghĩa cử nhân văn, từng việc làm có ích cho con người, cho cộng đồng, cho đất nước.



100 tấm gương có mặt hôm nay đến từ nhiều vùng miền, nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp, nhiều hoàn cảnh khác nhau, có những hoàn cảnh rất đặc biệt. Mỗi người một câu chuyện, mỗi việc làm một cách thể hiện, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp: không thờ ơ trước khó khăn của người khác; không đứng ngoài khi cộng đồng cần mình; lá lành đùm lá rách, mến yêu, thương cảm, biết giữ lòng nhân ái trong những hoàn cảnh không dễ dàng.

Điều làm chúng ta xúc động không chỉ là các bác, các anh, các chị, các cháu đã giúp được bao nhiêu người, làm được bao nhiêu việc; mà sâu xa hơn là tinh thần sống phía sau những việc làm ấy: lòng nhân ái trước nỗi đau của người khác; sự dũng cảm khi đối diện hiểm nguy; trách nhiệm khi thấy việc cần làm; sự bền bỉ khi làm điều tốt trong thầm lặng.



Có những việc làm rất lớn, cứu được sinh mạng con người trong gang tấc. Có những việc làm âm thầm qua nhiều năm tháng. Có những việc làm không được nhiều người biết đến, nhưng đã sưởi ấm một số phận, mở ra một con đường, giữ lại một niềm tin. Tất cả đều đáng quý, bởi mỗi việc tử tế, dù lớn hay nhỏ, đều làm cho xã hội bớt lạnh lùng đi, ấm áp hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn.

