Nửa triệu lượt khách đến với Lễ hội Sen Đồng Tháp 2026

Ông Bùi Quốc Nam, Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh phát biểu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Ông Bùi Quốc Nam, Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh cho biết, Lễ hội đã thành công và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và du khách. Có khoảng 500.000 lượt khách đến với lễ hội và trải nghiệm các hoạt động tại sự kiện này như: Không gian triển lãm ngành hàng sen, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền; không gian ẩm thực sen; hội thảo với chủ đề "Từ ngành hàng Sen đến hệ sinh thái kinh tế Sen"; đường Sen nghệ thuật cùng hoạt động biểu diễn khinh khí cầu nghệ thuật, diễu hành áo dài Sen, trekking khám phá cù lao Tân Thuận Đông. Bên cạnh đó, công tác truyền thông số đã giúp hình ảnh Lễ hội lan tỏa mạnh mẽ, đưa Lễ hội đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Tiết mục tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ III- năm 2026 diễn ra từ ngày 18 - 21/6 nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, kinh tế và du lịch từ cây sen, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương; xây dựng sản phẩm đặc thù, thu hút du khách đến tham quan, du lịch Đồng Tháp.

Lễ hội diễn ra các hoạt động triển lãm, trưng bày, giới thiệu chuỗi giá trị ngành hàng sen, sản phẩm OCOP, sản phẩm vùng miền với sự tham gia của 126 đơn vị, doanh nghiệp; hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm sen và sản phẩm OCOP; trưng bày các giống sen trong nước và quốc tế./.