Nơi ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng những ước mơ

Ông Trần Văn Phương, chủ Hộ gia đình học tập trao khen thưởng cho các thành viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN



Là gia đình lấy việc học làm trọng tâm để các thế hệ con cháu có nhiều cơ hội phát triển năng lực trí tuệ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh, ông Trần Văn Phương, ngụ tại ấp Cà Dâm, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp cho biết, thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022, Quyết định 677/QĐTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, gia đình ông đã triển khai mô hình “gia đình học tập” với 7 người con ruột và 7 người con dâu, rể cùng 12 người cháu nội, ngoại. Qua mô hình này, các thành viên trong gia đình đều được ông bà và cha mẹ đốc thúc, nhắc nhở trau dồi việc học.

Ông Phương cho rằng, chỉ có tri thức mới khiến một người trở nên văn minh hơn, mạnh mẽ hơn trong gánh vác, chăm lo cho các thành viên khác trong gia đình. Chỉ có tri thức mới giúp từng thành viên hiểu, thông cảm, chia sẻ khó khăn và biết giúp đỡ những người yếu thế hơn mình trong xã hội.

Chính vì vậy, tinh thần học tập lan tỏa tới từng thành viên trong gia đình ông. Trong gian nhà chính của gia đình ông luôn có tủ sách khuyến học với các chủ đề kinh tế, xã hội, lịch sử, y tế, giáo dục phù hợp từng lứa tuổi để con, cháu có nhiều cơ hội tiếp cận với sách và tri thức. Nhờ vậy, các con ông Trần Văn Phương đều có thành tích cao trong công việc, các cháu học giỏi và luôn được khen thưởng, biết kính trên, nhường dưới và giúp đỡ người khó khăn. Đến nay, gia đình ông có 1 người trình độ Thạc sĩ, 5 người trình độ đại học... Trong đó, 4 người con tham gia lực lượng vũ trang của tỉnh Đồng Tháp.

Em Trần Nguyễn Trúc Anh, thành viên trong gia đình học tập của ông Trần Văn Phương chia sẻ, học tập không chỉ là nhiệm vụ của học sinh mà còn là chìa khóa để mở cánh cửa tri thức, giúp chúng ta trưởng thành về kiến thức lẫn nhân cách. Trong thế giới hiện đại, tri thức luôn thay đổi và phát triển, nên việc học không dừng lại ở trường lớp mà còn cần tiếp diễn suốt đời. Người học tốt không chỉ biết tiếp thu kiến thức mà còn biết vận dụng nó đề giải quyết vấn đề và đóng góp cho xã hội. Vì vậy, Trúc Anh luôn động viên các anh chị em trong gia đình cùng nhau học tập để trở thành người có ích cho gia đình, nhà trường và xã hội.

Ông Lê Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND xã Tràm Chim đánh giá cao tinh thần học tập của gia đình ông Trần Văn Phương. Xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân để trên địa bàn có nhiều gia đình học tập như gia đình ông Phương, từ đó, xây dựng cộng đồng học tập hiệu quả.

Gia đình ông Lê Văn Phước Trưởng, phường Mỹ Trà cũng là một trong hàng ngàn gia đình học tập tiêu biểu được công nhận trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ông Lê Văn Phước Trưởng chia sẻ, những năm qua, ông luôn quan niệm học tập là yếu tố then chốt để mỗi người phát triển và hội nhập. Muốn tiến bộ, không có cách nào khác ngoài việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời để nâng cao tri thức. Vì vậy, ông Lê Văn Phước Trưởng luôn nhắc nhở con cháu trong gia đình phải chăm chỉ học tập; đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu được đến trường. Đến nay, các thành viên đều thành đạt và có việc làm ổn định, các cháu ngoan ngoãn, học giỏi. Gia đình ông tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu Gia đình học tập, góp phần xây dựng cộng đồng học tập tại địa phương.

Theo Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp, tính đến nay, toàn tỉnh có gần 1.000 công dân thực hiện mô hình công dân học tập và gần 840.000 gia đình tham gia mô hình gia đình học tập, 2.000 dòng họ tham gia mô hình dòng họ học tập và gần 1.600 cộng đồng tham gia mô hình cộng đồng học tập.



Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp Đồng Thị Bạch Tuyết khẳng định, tri thức là sức mạnh. Khi người dân biết học, biết đổi mới tư duy đó là nền tảng để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Học tập là việc phải làm suốt đời, học để thay đổi cuộc sống, học để tiến bộ không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể trong từng xóm, ấp, khu phố và từng hộ gia đình. Để thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp các đơn vị liên quan mở hàng ngàn lớp chuyên đề về xây dựng xã hội học tập, pháp luật, nghề nông thôn... thu hút hơn 100.000 lượt người tham dự. Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp cũng phối hợp với các Sở, ngành như, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh tạo ra mạng lưới hỗ trợ học tập đa tầng, đa ngành. Ngoài ra, các doanh nghiệp như: Viễn thông Đồng Tháp, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang, các cá nhân trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp tích cực tham gia phong trào khuyến học để đưa tuổi trẻ Đồng Tháp tiếp cận sâu hơn tri thức hiện đại.



Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” và “Khuyến học xanh”, “Tổ dân phố học số”, “Giáo dục xanh”. Với khẩu hiệu “Học để sống xanh - Học để phát triển bền vững”, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai các hoạt động sáng tạo, gắn giáo dục với thực hành bảo vệ môi trường. Đây không chỉ là sáng kiến của riêng tỉnh mà còn là bước đi tiên phong trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn về chuyển đổi số và phát triển bền vững của Chính phủ và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam./.