Người uy tín - điểm tựa của bản làng nơi biên giới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN Tỉnh Lai Châu có hơn 85% đồng bào dân tộc thiểu số với đường biên giới dài hơn 265 km. Những năm qua, tỉnh luôn bám sát, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước để tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ trưởng bản và người có uy tín hoạt động. Trên hành trình bảo vệ biên cương và xây dựng quê hương Lai Châu, đội ngũ trưởng bản, người có uy tín luôn là điểm tựa kết nối vững chắc, là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân. Bằng tiếng nói, uy tín và hành động thực tế của chính mình, những người có uy tín đã kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào; giúp củng cố khối đại đoàn kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp vững chắc và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, người có uy tín và trưởng bản chính là những “lá chắn của bình yên”, là những “cột mốc sống” kiên cường nơi biên cương Tổ quốc.

Tại khu vực biên giới, nhiều trưởng bản, người có uy tín là tấm gương cho bà con, dân bản noi theo, cánh tay nối dài của chính quyền địa phương trong nhiều lĩnh vực. Ông Vàng A Chỉnh, người có uy tín kiêm Trưởng bản Ngài Thầu (xã Sì Lở Lầu) khẳng định, bản thân ông và bà con luôn vững tin vào Đảng, Nhà nước cùng chính quyền cơ sở và các lực lượng bảo vệ vững chắc biên giới nơi mình sinh sống; đồng hành giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, đoàn kết gắn bó xây dựng bản làng ngày càng ổn định hơn.

Là một trong 30 người có uy tín nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, ông Chu Pó Tư (bản Gò Khà, xã Thu Lũm) cho biết, bà con Hà Nhì nơi biên giới có cuộc sống ngày càng khấm khá, phát triển là nhờ sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước. Người dân đoàn kết một lòng, quyết tâm bảo vệ biên giới vững chắc của Tổ quốc.

Tỉnh Lai Châu hiện có 956 người có uy tín và 956 trưởng bản. Những năm qua, đội ngũ này đã phát huy vai trò tiên phong trong vận động nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của họ đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Tại chương trình, các đại biểu được theo dõi các phóng sự phản ánh hoạt động của những người có uy tín, trưởng bản ở 11 xã biên giới; giao lưu giữa những người có uy tín, trưởng bản tiêu biểu.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc với những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức to lớn của người có uy tín và trưởng bản trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn và tin tưởng các trưởng bản, người có uy tín sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, giữ vững nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, mãi là những tấm gương sáng trong cộng đồng, góp sức xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng giàu đẹp.

Để mỗi người dân nơi biên giới là một cột mốc sống, trong đó có vai trò quan trọng hàng đầu của người có uy tín, trưởng bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc; quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín. Các đơn vị tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tạo thuận lợi để trưởng bản, người có uy tín tham gia tích cực, sâu rộng vào các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho 30 trưởng bản, người có uy tín. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Dịp này, 130 đại biểu là trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được tôn vinh và khen thưởng. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp của các cá nhân tiêu biểu mà còn là nguồn động viên để đội ngũ trưởng bản, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò “ngọn đuốc” soi đường, là điểm tựa vững chắc của đồng bào các dân tộc nơi phên dậu Tổ quốc./.