Người dân Hà Nội giao đất xây cầu qua sông Hồng nhận “sổ đỏ” tái định cư

Người dân kiểm tra thông tin được ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Kim Anh - TTXVN

Tại buổi trao Giấy chứng nhận, Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Phạm Trọng La chúc mừng các hộ dân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời khẳng định việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân có đất thu hồi. Ông Phạm Trọng La đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính còn lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định nơi ở mới.



Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Nguyễn Hải Đăng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của UBND xã Thư Lâm và các cơ quan chuyên môn trong giao đất tái định cư, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng. Qua đó, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Việc hoàn thiện thủ tục pháp lý giúp người dân yên tâm xây dựng nhà ở, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời thể hiện nỗ lực của chính quyền trong bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng.



Ông Nguyễn Hải Đăng cho biết, UBND phường Hồng Hà đã chủ động phối hợp với UBND xã Thư Lâm trong việc hỗ trợ người dân tái định cư. Từ việc tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, cấp điện, nước, đăng ký học cho con em… Kết quả của sự phối hợp giữa chính quyền phường Hồng Hà và chính quyền xã Thư Lâm là những nụ cười và sự phấn khởi của người dân trong ngày nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



Là một trong những hộ dân nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong đợt này, ông Nguyễn Hùng Vượng (ở số 43 Ngõ Vạn Kiếp, phường Hồng Hà, Hà Nội) đánh giá: “Chúng tôi đã được nhận tiền đền bù rất thuận lợi và được đáp ứng đa số các quyền lợi. Hôm nay được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình, chúng tôi rất vui mừng, cảm ơn chính quyền phường Hồng Hà và Thư Lâm đã phối hợp với nhau để giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân”.



Cùng cả gia đình sang xã Thư Lâm nhận “sổ đỏ”, chị Hoàng Bích Thủy (ở 33 phố Nguyễn Khoái, phường Hồng Hà, Hà Nội) phấn khởi cho biết: “Sau khi dự án khởi động đến bây giờ, cuộc sống của chúng tôi khá xáo trộn. Giờ có sổ đỏ rồi, chúng tôi mong muốn sẽ sang đây để xây dựng nhà cửa, nhanh chóng ổn định cuộc sống”.