Ngày Quốc tế Yoga: Lan tỏa lối sống khỏe mạnh, cân bằng và tích cực

Ngày 21/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế Yoga nhằm tôn vinh những giá trị tích cực của bộ môn yoga đối với sức khỏe thể chất, tinh thần và đời sống cộng đồng. Ngày lễ này được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào năm 2014 và lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn cầu vào năm 2015. Trước những lợi ích của yoga, Liên hợp quốc đã công nhận yoga là phương pháp tiếp cận toàn diện đối với sức khỏe và hạnh phúc, đồng thời phổ biến những lợi ích của việc thực hành yoga như một đóng góp cho sức khỏe của người dân trên toàn thế giới.

Ngày Quốc tế Yoga thu hút gần 3.000 người tham gia. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Phát biểu tại ngày hội yoga, ông Sunil Koul, đại diện Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Ấn Độ đã lựa chọn chủ đề “Yoga - Sống khỏe theo năm tháng” (Yoga for Healthy Ageing) cho Ngày Quốc tế Yoga năm 2026; nhấn mạnh vai trò thiết yếu của yoga trong việc tăng cường sức khỏe, khả năng thích ứng và sự cân bằng ở mọi lứa tuổi. Yoga không chỉ là phương pháp rèn luyện thể chất mà còn là lối sống giúp nâng cao sức khỏe tinh thần, cảm xúc và đời sống tâm linh. Ông cũng đánh giá cao việc các hoạt động hưởng ứng Ngày Yoga được tổ chức rộng khắp tại nhiều địa phương ở Việt Nam.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc tổ chức sự kiện tại Hạ Long - nơi sở hữu vịnh Hạ Long, Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO nhiều lần vinh danh, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị thiên nhiên đặc sắc với triết lý sống cân bằng, hài hòa của yoga. Hình ảnh hàng nghìn người đồng diễn yoga bên bờ di sản không chỉ tạo dấu ấn mạnh mẽ đối với người dân và du khách mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh, quảng bá vịnh Hạ Long đến bạn bè quốc tế.

Sự kiện cũng là hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao của tỉnh Quảng Ninh. Thông qua các sự kiện quy mô lớn, địa phương không chỉ nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe của người dân mà còn tạo sản phẩm du lịch, thu hút du khách, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Tham gia chương trình, bà Phương Bích Nga (phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã tập yoga hơn 10 năm và nhận thấy bộ môn này mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe, giúp cân bằng tinh thần, tăng cường sự dẻo dai và năng lượng tích cực.

Yoga có nguồn gốc từ Ấn Độ, là sự kết hợp giữa các động tác vận động, kỹ thuật hít thở và thiền định, giúp con người hướng tới sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần. Những năm gần đây, phong trào tập luyện yoga tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia. Các chuyên gia nhận định, việc duy trì tập luyện yoga thường xuyên giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện độ dẻo dai, kiểm soát cân nặng, nâng cao khả năng tập trung và giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm. Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại nhiều áp lực, yoga trở thành giải pháp hiệu quả giúp giảm căng thẳng, nâng cao sức khỏe tinh thần.

Ngày Quốc tế Yoga không chỉ là dịp giao lưu của những người yêu thích bộ môn này mà còn góp phần lan tỏa thông điệp sống khỏe mạnh, tích cực, hài hòa với thiên nhiên, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Quảng Ninh tới bạn bè trong nước và quốc tế./.