Nâng cao nhận thức cộng đồng, phát huy giá trị Công viên địa chất Phú Yên

Quang cảnh Hội nghị tập huấn tại UBND phường Sông Cầu. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu được tiếp cận những thông tin chuyên sâu, hệ thống về Công viên địa chất Phú Yên; đồng thời, nhìn nhận rõ hơn vị trí của mỗi địa phương trong không gian di sản chung của tỉnh. Từ đó, mỗi cán bộ địa phương sẽ có thêm cơ sở để lồng ghép nội dung bảo tồn, phát huy giá trị di sản vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

PGS.TS Trần Tân Văn, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản trao đổi tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên gắn với phát triển du lịch bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng Công viên địa chất Phú Yên hướng tới danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, học sinh, sinh viên có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị các di sản địa chất, văn hóa và thiên nhiên trong vùng Công viên địa chất Phú Yên.

Được thành lập năm 2024, Công viên địa chất Phú Yên có tổng diện tích đất liền gần 2.000 km² và diện tích mặt nước nội thủy khoảng 1.000 km²; thuộc địa giới hành chính của 22 xã, phường phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Trong khi 4 công viên địa chất toàn cầu UNESCO hiện có của Việt Nam chủ yếu nằm ở vùng núi và cao nguyên thì Công viên địa chất Phú Yên có điểm khác biệt nổi bật là phân bố ở khu vực ven biển.

Di tích Quốc gia Danh lam thắng cảnh Mũi Đại Lãnh (xã Hòa Xuân) nằm trong khu vực Công viên địa chất Phú Yên. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Công viên địa chất Phú Yên hướng đến mục tiêu bảo tồn di sản địa chất, di sản văn hóa, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường; đồng thời nghiên cứu, nhận diện các giá trị đặc trưng của tài nguyên trong vùng, góp phần nâng cao hiểu biết về thiên nhiên, giáo dục ý thức trách nhiệm trong khai thác hợp lý và bảo vệ tài nguyên. Việc xây dựng Công viên địa chất Phú Yên hướng tới danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cũng là cơ sở để xây dựng thương hiệu địa phương, quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch quốc tế.

Công viên địa chất không chỉ là nơi có núi đẹp, biển xanh hay những khối đá kỳ thú, mà là không gian lưu giữ dấu tích của tự nhiên qua hàng triệu năm, đồng thời phản ánh lịch sử cư trú, lao động và sáng tạo văn hóa của con người trên vùng đất ấy. Với khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên trước đây), nét riêng nổi bật là sự giao thoa giữa núi và biển, giữa lục địa và đại dương, tạo nên hệ thống vũng, vịnh, đảo ven bờ, gành đá, bãi biển, rạn san hô cùng nhiều di tích lịch sử - văn hóa giàu giá trị.

Khu vực biển Hòn Yến (xã Ô Loan) có cảnh quan, địa chất cần bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Nằm trong khu vực thuộc Công viên địa chất Phú Yên, các xã, phường vùng Đông tỉnh Đắk Lắk hiện đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới, bắt đầu từ chính những giá trị tưởng như rất quen thuộc của quê hương. Khi mỗi địa danh được nhìn nhận bằng chiều sâu lịch sử, văn hóa, địa chất và sinh thái và khi cộng đồng được đặt vào vị trí trung tâm của quá trình bảo tồn và phát triển, di sản sẽ trở thành nguồn lực sống động cho tương lai./.