Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

Dự buổi lễ có Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang...

Dự án được triển khai trên diện tích 5,5 ha với quy mô 822 căn hộ. Đây là công trình nhà ở xã hội đầu tiên dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang công tác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị, địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm triển khai nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, trong đó có chính sách về nhà ở. Việc khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân tại phường An Tường là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang đối với lực lượng Công an nhân dân; đồng thời, khẳng định vai trò tiên phong của Bộ Công an trong thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an tỉnh Tuyên Quang cùng chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong quá trình chuẩn bị dự án. Đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường; xây dựng khu nhà ở đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, công tác lâu dài của cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; bảo đảm việc xét duyệt, bố trí nhà ở đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Bộ Công an mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong việc tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện thành công chương trình phát triển nhà ở xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

Khẳng định sự đồng hành của địa phương đối với dự án, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cho biết, việc triển khai công trình nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường An Tường không chỉ cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mà còn phù hợp với định hướng phát triển địa phương; đồng thời thể hiện sự thống nhất cao giữa chủ trương của Bộ Công an và quyết tâm chính trị của tỉnh. Tỉnh Tuyên Quang cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong phạm vi thẩm quyền để Dự án triển khai an toàn, chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật.

Ngay sau buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công dự án./.