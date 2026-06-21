Mang văn hoá Việt tới miền Tây Bắc nước Pháp

Diễu hành Việt phục trước Tòa thị chính thành phố Lorient để lại nhiều ấn tượng với khán giả Pháp. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, Festival Vietnam nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 360 năm thành lập thành phố Lorient, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp thông qua các chương trình nghệ thuật, điện ảnh, giáo dục và hoạt động cộng đồng trong khuôn khổ festival.

Ông Fabrice Loher, Thị trưởng thành phố Lorient, cho biết sự kiện này không chỉ là dịp để công chúng khám phá vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam, mà còn là cơ hội để tăng cường sự thấu hiểu, đối thoại và gắn kết giữa các cộng đồng. Thông qua nghệ thuật, điện ảnh và những hoạt động giàu tính nhân văn, festival góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của thành phố và củng cố tình hữu nghị Pháp-Việt.

Trong suốt thời gian diễn ra festival, nhiều hoạt động giao lưu và trải nghiệm văn hóa đã được tổ chức tại các trường học, bệnh viện, nhà dưỡng lão và các cơ sở dành cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Lorient.

Bà Sophie Lespex, chuyên viên giáo dục tại Trung tâm khuyết tật L’IME (Lanester) chia sẻ: “Các em nhỏ đã rất thích thú, điều đó thể hiện rõ trên gương mặt của các em. Chúng tôi quan sát và thấy các em thực sự yêu thích những hoạt động này. Chúng tôi tin rằng các em sẽ còn nhắc đến và chia sẻ về trải nghiệm này trong một thời gian dài nữa”.

Từ những em học sinh Pháp đến người cao tuổi đều được khám phá văn hóa Việt Nam thông qua múa lân, trò chơi dân gian và những câu chuyện cổ tích quen thuộc được kể lại dưới hình thức sân khấu rối giấy. Bên cạnh đó, các workshop trải nghiệm văn hóa truyền thống như làm quạt giấy, trang trí mẹt tre hay khám phá âm nhạc Việt Nam cũng nhận được sự hưởng ứng đông đảo.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc diễu hành Việt Phục diễn ra vào chiều 19/6 tại quảng trường trước Nhà hát Lớn Lorient. Hơn 50 bạn trẻ người Việt và gốc Việt đến từ nhiều quốc gia cùng giới thiệu vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, mang đến cho công chúng Pháp cơ hội khám phá một di sản văn hóa giàu bản sắc và đầy sức sống.

Song song với các hoạt động văn hóa cộng đồng, Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế Viet Culture in Motion diễn ra tại rạp Cinéville Lorient từ ngày 16-18/6, giới thiệu những tác phẩm tài liệu ngắn về văn hóa Việt Nam được thực hiện bởi các nhà làm phim trẻ tại Việt Nam và cộng đồng người Việt trên thế giới. Từ nghề thủ công truyền thống, ký ức gia đình, đời sống của các cộng đồng dân tộc thiểu số cho đến những lát cắt bình dị của cuộc sống thường ngày, mỗi bộ phim là một góc nhìn riêng về một Việt Nam đang chuyển động.

Nằm trong chương trình chiếu phim tại châu Âu với tổng cộng 14 suất chiếu tại Paris, Lorient, Praha và Brussels từ ngày 11/6 - 5/7, chặng dừng tại Lorient là một trong những điểm hẹn quan trọng của hành trình đưa những câu chuyện văn hóa Việt Nam đến với công chúng quốc tế.

Bà Thuý Kernen, Chủ tịch Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud, khẳng định: “Khi văn hóa Việt Nam có thể đến với trẻ em trong trường học, người cao tuổi trong viện dưỡng lão hay những người đang cần được quan tâm trong bệnh viện và trung tâm hỗ trợ người khuyết tật, chúng tôi tin rằng văn hóa đã thực sự trở thành một nhịp cầu kết nối. Sự đón nhận của công chúng Pháp trong suốt 4 năm qua cho thấy những câu chuyện về một Việt Nam trẻ trung, giàu bản sắc và đầy sức sống luôn có khả năng chạm đến trái tim mọi người”./.