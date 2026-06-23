Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Mở thêm hơn 2.000 chỗ ngồi phục vụ khán giả

Từ trên cao, những chùm pháo hoa rực sáng bên sông Hàn, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách đổ về trung tâm Đà Nẵng trong đêm trình diễn. Ảnh: Xuân Quý - TTXVN Theo Ban tổ chức, sức hút của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tiếp tục gia tăng khi các đêm trình diễn pháo hoa thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế. Ngay từ những đêm thi đầu tiên, các khán đài thường xuyên kín chỗ; nhiều khu vực ven sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý và các điểm quan sát pháo hoa tập trung đông người từ sớm.

Trên bãi biển Nguyễn Tất Thành, nhiều người dân mang theo ghế xếp, ngồi hóng gió biển và chờ ngắm những chùm pháo hoa đầu tiên xuất hiện trên bầu trời. Ảnh: Xuân Quý - TTXVN

Không chỉ tạo dấu ấn về văn hóa, giải trí, Lễ hội 2026 còn góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của thành phố Đà Nẵng. Theo số liệu từ Ban tổ chức, sau ba đêm thi đầu tiên, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đã phục vụ hơn 326.000 lượt khách, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 136.000 lượt, tăng 33,7%; khách nội địa gần 190.000 lượt, tăng 38,9%. Công suất phòng trung bình toàn thành phố đạt trên 70%. Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều khách sạn ven sông Hàn và ven biển ghi nhận công suất phòng cao, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Các dịch vụ nhà hàng, du thuyền, vui chơi giải trí và các tour du lịch kết hợp xem pháo hoa cũng thu hút lượng lớn du khách.

Bên cạnh các màn trình diễn pháo hoa, trong khuôn khổ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng còn diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, góp phần tạo không khí sôi động cho mùa du lịch hè của thành phố.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2026 do UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức với 6 đêm thi, kéo dài từ ngày 30/5 đến ngày 11/7, thu hút sự tham gia tranh tài của 10 đội pháo hoa đến từ các nước Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Italy, Đức, Ma Cao (Trung Quốc), Bồ Đào Nha, Australia và hai đội của Việt Nam. Hai đội chủ nhà Việt Nam đã tranh tài với các đội Trung Quốc và Pháp. Các đội thi đã trình diễn những màn pháo hoa đẹp mắt ấn tượng trên dòng sông Hàn (Đà Nẵng).

Theo kế hoạch, đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng dự kiến diễn ra vào ngày 11/7, góp phần khẳng định vai trò là sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu của Đà Nẵng, quảng bá hình ảnh, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ địa phương./.