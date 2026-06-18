Lan tỏa tình yêu mỹ thuật trên các nền tảng số

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tặng quà tri ân các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng số. Ảnh: Phương Thanh-TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, bày tỏ sự trân trọng đối với những cá nhân đã đồng hành cùng bảo tàng, khẳng định các nhà sáng tạo nội dung chính là những “cánh tay nối dài”, góp phần lan tỏa các giá trị nghệ thuật Việt Nam tới đông đảo người xem trong nước và quốc tế thông qua những cách tiếp cận mới mẻ, gần gũi.

Ông Nguyễn Anh Minh cho biết, nhiều năm trước, khách tham quan bảo tàng chủ yếu là người nước ngoài, chiếm khoảng 80-90%, trong khi khách Việt Nam chỉ ở mức 10-20%, đa số là các nhà nghiên cứu, lý luận mỹ thuật hoặc người lớn tuổi. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của truyền thông số và sự tham gia tích cực của cộng đồng yêu mỹ thuật trên các nền tảng như TikTok, Facebook, Instagram... hình ảnh bảo tàng đã được lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều nhóm công chúng mới, đặc biệt là giới trẻ. Nhờ đó, lượng khách tham quan bảo tàng đã tăng trưởng đáng kể. Theo thống kê, số khách hiện nay tăng hơn 300% so với trước đây. Đáng chú ý, hơn 70% khách tham quan là người Việt Nam, trong đó khoảng 60% là người trẻ tuổi.

Theo Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, bên cạnh hệ thống báo chí và các kênh truyền thông chính thống, môi trường số đang mở ra nhiều cơ hội mới để quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật. Nhiều video do các bạn trẻ thực hiện đã mang đến những góc nhìn sinh động, giàu cảm xúc về bảo tàng cũng như các tác phẩm nghệ thuật, góp phần giúp công chúng tiếp cận mỹ thuật một cách dễ dàng hơn.

Nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho công chúng, thời gian qua Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động mới như các chương trình trò chuyện với nghệ sĩ, chia sẻ về hành trình sáng tạo nghệ thuật, các buổi biểu diễn piano định kỳ hay chương trình hòa nhạc giao hưởng ngoài trời. Trong thời gian tới, bảo tàng sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển thêm nhiều mô hình hoạt động nhằm nâng cao sức hấp dẫn, tạo thêm động lực để công chúng đến với mỹ thuật.

Mặc dù lượng khách tham quan đã tăng mạnh trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Anh Minh cho rằng kết quả này vẫn chưa tương xứng với vị thế của một bảo tàng quốc gia đang lưu giữ nhiều giá trị đặc biệt về nghệ thuật, lịch sử và văn hóa dân tộc. Hiện nay, phần lớn khách quốc tế đến bảo tàng theo hình thức khách lẻ, trong khi lượng khách đoàn thông qua các doanh nghiệp lữ hành vẫn còn khiêm tốn. Vì vậy, lãnh đạo bảo tàng kỳ vọng, cộng đồng sáng tạo nội dung sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần quảng bá hình ảnh Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, đạo diễn Ninh Quang Trường cho rằng, mạng xã hội đang mở ra những phương thức mới để quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ, nhóm dành nhiều thời gian trên các nền tảng số và thường xuyên tìm kiếm thông tin từ môi trường trực tuyến. Sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung đã góp phần làm mới cách tiếp cận sản phẩm văn hóa bằng những hình thức thể hiện sinh động, gần gũi, từ đó khơi gợi sự quan tâm của công chúng đối với bảo tàng, di tích và các thiết chế văn hóa./.