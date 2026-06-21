Lần đầu tiên diễn ra giải chạy nâng tầm cà phê Robusta

Vận động viên tranh tài ở cự ly 10km xuất phát. Ảnh: TTXVN phát

Đây là lần đầu tiên một giải chạy quy mô lớn gắn với truyền thông, quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk. Giải quy tụ gần 5.000 vận động viên tham gia, trong đó có gần 2.000 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và vận động viên nước ngoài. Tham gia giải còn có những gương mặt nổi bật như Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa, nhà vô địch Boxing SEA Games 28 Trương Đình Hoàng, nhà vô địch Kickboxing SEA Games 32 Nguyễn Hoàng... cùng đông đảo vận động viên tên tuổi.

Các vận động viên tranh tài ở ba cự ly gồm 5 km, 10 km và 21 km. Cung đường chạy được Ban Tổ chức khảo sát, thiết kế kỹ lưỡng, đi qua nhiều tuyến phố trung tâm và các địa danh đặc trưng của Buôn Ma Thuột như: Bảo tàng Đắk Lắk, Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Thế giới Cà phê, buôn Akô Dhông và khu đô thị Eco City... Với đặc thù gắn liền với du lịch, nghỉ dưỡng và trải nghiệm điểm đến, nhiều vận động viên tham gia giải cùng gia đình, bạn bè và các câu lạc bộ chạy bộ.

Phát biểu khai mạc giải, ông Thái Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Simexco DakLak, Phó trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, giá trị lớn nhất của một giải chạy không chỉ nằm ở thành tích trên đường đua mà còn ở sức lan tỏa hình ảnh địa phương. Ban Tổ chức kỳ vọng Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026 sẽ trở thành sự kiện thường niên mang dấu ấn riêng của Đắk Lắk; nơi thể thao kết nối với du lịch, văn hóa kết nối với cộng đồng và cà phê trở thành biểu tượng đồng hành cùng những bước chạy bền bỉ. Mỗi vận động viên, mỗi du khách, mỗi bức ảnh được chia sẻ từ sự kiện đều góp phần kể câu chuyện về một Buôn Ma Thuột năng động, thân thiện, giàu bản sắc và đang vươn mình mạnh mẽ.

Ngay từ rạng sáng, khu vực Quảng trường 10/3 đã trở nên sôi động với màn khởi động tập thể đầy hào hứng. Không chỉ là sân chơi thể thao cộng đồng, giải chạy còn góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Buôn Ma Thuột, văn hóa cà phê đặc sắc và tiềm năng du lịch của Đắk Lắk đến với du khách trong và ngoài nước.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lê Hoàng Phú, thông qua giải nhằm tuyên truyền, vận động người dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây còn là một trong những hoạt động chào mừng Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư của tỉnh Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 26 - 27/6 tới.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lê Hoàng Phú phát biểu bế mạc giải. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, hào hứng và đầy quyết tâm, giải đã diễn ra thành công, an toàn. Trong suốt quá trình thi đấu, các vận động viên đã thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng; thi đấu với ý chí quyết tâm, nghị lực và khát vọng chinh phục thử thách. Những bước chạy mạnh mẽ trên các cung đường không chỉ góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe trong nhân dân mà còn quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đắk Lắk năng động, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

Kết thúc giải, ở nội dung 5 km, 10 km và 21 km nữ, giải Nhất lần lượt thuộc về các vận động viên Niê Nguyệt, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lê Thị Hà. Trong khi đó, ở nội dung nam, các vận động viên Dương Thuận, Phạm Ngọc Phan, Trịnh Minh Tâm về Nhất ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao thưởng cho các vận động viên đoạt thành tích cao ở nội dung 21 km nam, nữ theo các nhóm tuổi gồm: dưới 30 tuổi, từ 30-39 tuổi, từ 40-49 tuổi và từ 50 tuổi trở lên. Tổng tiền thưởng gần 150 triệu đồng./.