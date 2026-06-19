Lần đầu tiên chính quyền địa phương trực tiếp kết nối với doanh nghiệp để giới thiệu việc làm

Phát biểu tại chương trình, ông Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Bảo cho biết xã là địa phương vệ tinh phía Nam Hải Phòng. Dự kiến trong năm nay, thành phố Hải Phòng sẽ đề nghị Quốc hội công nhận xã Vĩnh Bảo trở thành phường Vĩnh Bảo. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương trở thành vùng công nghiệp phụ trợ cho khu kinh tế phía Nam và khu thương mại tự do của Hải Phòng. Việc tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp lớn không chỉ giúp người lao động tiếp cận các cơ hội việc làm chất lượng, môi trường làm việc hiện đại mà còn tạo điều kiện để người lao động được đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và có cơ hội phát triển lâu dài.

Lãnh đạo Công ty LG Display và lãnh đạo xã Vĩnh Bảo trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Minh Thu- TTXVN

Trong chương trình, các đơn vị trực thuộc LG Display đã chia sẻ với người lao động xã Vĩnh Bảo về môi trường làm việc tại công ty, cách thức ứng tuyển và các cơ hội khi trở thành người lao động làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp.

Người lao động xã Vĩnh Bảo đăng ký tuyển dụng trực tiếp tại phiên giới thiệu việc làm. Ảnh: Minh Thu- TTXVN

Tham gia buổi tuyển dụng, anh Trần Tuấn Anh (người dân xã Vĩnh Bảo) chia sẻ, chương trình tuyển dụng trực tiếp của LG Display tại địa phương rất ý nghĩa, giúp người lao động tiết kiệm thời gian, chi phí và tiếp cận thông tin chính thống. Tại chương trình, doanh nghiệp đã giới thiệu chi tiết về cơ hội việc làm, mức thu nhập, đặc biệt là môi trường làm việc an toàn, sự quan tâm đến đời sống người lao động, anh đã đăng ký ứng tuyển qua mã QR do doanh nghiệp cung cấp./.