Lâm Đồng xử lý dứt điểm vướng mắc của các dự án ngoài ngân sách

Khu vực ven biển Lâm Đồng hiện có một số dự án đầu tư ngoài ngân sách cần tháo gỡ vướng mắc để triển khai. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Tổ công tác số 4 được giao xử lý, tháo gỡ khó khăn cho 6 dự án đầu tư ngoài ngân sách gồm các dự án: Sân Golf Hòn Rơm của Công ty CP Phát triển S.I; Sentosa Villa của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn; Khu nghỉ dưỡng Mũi Né của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ thương mại Lâm Viên; Trung tâm Thương mại và Dịch vụ giải trí của Công ty CP Đầu tư Phong Vân; Cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại phường 3 Bảo Lộc và Trường THPT Tư thục Lý Thường Kiệt tại phường 1 Bảo Lộc.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Lâm Đồng, qua rà soát, nhiều dự án đã triển khai đầu tư hạ tầng, xây dựng một số hạng mục nhưng vẫn còn vướng mắc liên quan đến đất đai, điều chỉnh mục tiêu đầu tư, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính hoặc thủ tục pháp lý kéo dài qua nhiều giai đoạn. Một số dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra và đang được các sở, ngành tiếp tục rà soát, xử lý theo quy định.

Tại cuộc họp, các sở, ngành đã báo cáo cụ thể tình hình triển khai từng dự án, làm rõ tồn tại, vướng mắc; đồng thời, đề xuất phương án xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, dự án Sân Golf Hòn Rơm tại phường Mũi Né có quy mô gần 197 ha, tổng vốn đầu tư hơn 548 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng khu nghỉ dưỡng Sunny Villa nhưng còn vướng các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng và nghĩa vụ tài chính.

Khu vực ven biển Lâm Đồng hiện có một số dự án đầu tư ngoài ngân sách cần được tháo gỡ vướng mắc để triển khai. Nguyễn Thanh - TTXVN

Dự án Sentosa Villa tại phường Mũi Né (có quy mô 16 ha với tổng vốn đầu tư 260 tỷ đồng) đã triển khai xây dựng đường giao thông, hệ thống hạ tầng và một số công trình phụ trợ…Hiện nay dự án còn tồn tại liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất và xử lý các nội dung theo kết luận thanh tra.

Đối với dự án Khu nghỉ dưỡng Mũi Né có tổng vốn đầu tư hơn 576 tỷ đồng, hiện đã đầu tư hệ thống hạ tầng, giao thông, điện, nước và cây xanh; đồng thời đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để triển khai các hạng mục chính của dự án.

Dự án Trung tâm Thương mại và Dịch vụ giải trí tại phường Xuân Hương - Đà Lạt đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng một số hạng mục nhưng vẫn còn vướng mắc liên quan đến mục tiêu căn hộ cho thuê, quy định chức năng hoạt động trung tâm thương mại và thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư.

Với dự án Cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại phường 3 Bảo Lộc, hiện đã hoàn thành nhiều hạng mục như: nhà điều hành trung tâm, ký túc xá, nhà công vụ và đi vào hoạt động từ năm 2017. Hiện nhà đầu tư đang tiếp tục thực hiện các thủ tục triển khai giai đoạn tiếp theo của dự án.

Riêng dự án Trường THPT Tư thục Lý Thường Kiệt tại phường 1 Bảo Lộc của Công ty TNHH Uyên Duyên Anh Huy có mục tiêu xây dựng Trường THPT đạt chuẩn, tổ chức giảng dạy cho học sinh cấp 3 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần xã hội hóa giáo dục tại địa phương. Dự án có diện tích đất sử dụng là 2,44 ha, tổng vốn đầu tư 41,5 tỷ đồng, quy mô đào tạo 1.350 học sinh nhưng đang vướng mắc do diện tích đất thực tế được cho thuê thiếu khoảng 2.240 m2 so với diện tích đất đã được chấp thuận đầu tư, dẫn đến thiếu hụt quỹ đất để bố trí các hạng mục chuẩn hóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách được Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và yêu cầu phải hoàn thành nhiệm vụ trong quý II/2026. Thành viên Tổ công tác tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ từng nội dung vướng mắc, tập trung xử lý, tháo gỡ theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính cần chủ động liên hệ đến từng nhà đầu tư của 6 dự án trên để đôn đốc các nhà đầu tư phối hợp xử lý các nội dung khó khăn, vướng mắc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình xử lý, tháo gỡ. Các đơn vị và nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết dứt điểm vướng mắc của dự án theo đúng tiến độ thời gian đã đề ra - ông Nguyễn Minh nêu rõ./.