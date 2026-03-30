Lâm Đồng kiện toàn chức danh chủ chốt HĐND và UBND

Các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt để kiện toàn bộ máy HĐND và UBND tỉnh. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt và thông qua một số Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.



Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 với 85 đại biểu. Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh chủ chốt gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.



Theo đó, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ đồng ý 100%.



Tại kỳ họp, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ đồng ý 100%.



Kỳ họp bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ đồng ý 100% gồm ông K’Mák, ông Tiêu Hồng Phúc, ông Y Quang Bkrông, bà Nguyễn Thị Thuận Bích, bà Mai Thị Xuân Trung, ông Đa Cát Vinh. Các ông Lê Trọng Yên, Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Minh, Nguyễn Ngọc Phúc và Đinh Văn Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031.





Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng hoa chúc mừng các nhân sự chủ chốt của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Kỳ họp thống nhất thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lâm Đồng và bầu ông Đa Cát Vinh làm trưởng Ban; bà Mai Thị Xuân Trung giữ chức Trưởng ban Pháp chế; bà Nguyễn Thị Thuận Bích trưởng Ban Văn hóa - Xã hội; bà Phạm Thị Tường Vân trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Tòa án nhân dân khu vực trên địa bàn; bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XI.



Các đại biểu tham dự kỳ họp quyết nghị thông qua Nghị quyết về việc thống nhất thẩm quyền triển khai và phân chia dự án thành phần trong thực hiện đầu tư dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức đối tác công tư (PPP). Theo đó, thống nhất để UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. Thống nhất việc phân chia dự án thành các dự án thành phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình tạm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để địa phương thực hiện từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng sẽ cân đối bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 tham gia phần vốn ngân sách nhà nước trong Dự án trên (dự kiến khoảng 768 tỷ đồng)./.