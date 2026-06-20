Khuyến nghị Nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam trong bối cảnh phân mảnh toàn cầu

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Diệu Thúy - TTXVN

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới cho rằng, thế giới đang trải qua hiện tượng mà các học giả gọi là phân mảnh toàn cầu, trong đó các chuỗi cung ứng bị tái cơ cấu theo logic địa chính trị thay vì hiệu quả kinh tế; các rào cản thương mại và đầu tư được dựng lên dưới danh nghĩa an ninh quốc gia; công nghệ cao trở thành vũ khí trong cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc; tiền tệ và hệ thống thanh toán, tài nguyên chiến lược đang được vũ khí hóa. Đối với Việt Nam, một trong những nền kinh tế có độ mở cao nhất thế giới thì sự phân mảnh toàn cầu là thách thức mang tính sinh tồn đối với mô hình tăng trưởng đã vận hành thành công trong ba thập kỷ qua.Sự lựa chọn đó đòi hỏi không phải một nhà nước phản ứng thụ động, mà là một nhà nước kiến tạo - nhà nước có tầm nhìn, có năng lực và có dũng khí hành động quyết đoán. Đây không phải là luận điểm học thuật xa rời thực tiễn. Đây là đòi hỏi sống còn đối với Việt Nam trong hành trình trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045, mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đã khẳng định với quyết tâm chính trị cao nhất. “Những luận điểm, khuyến nghị được đúc kết từ hội thảo sẽ trở thành những tham chiếu có giá trị cho các quyết sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn phát triển mang tính lịch sử phía trước”, Tiến sĩ Nguyễn Đình Chúc nhấn mạnh.

