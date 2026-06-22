Khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch Quốc gia 2026

Nghi thức kết nối giữa VOV, VFF và Ngân hàng HDBank khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành vì sự phát triển bền vững của Futsal Việt Nam. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Tại chương trình, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, sự kiện không chỉ đánh dấu thời điểm bước vào giai đoạn lượt về của mùa giải mà còn là dịp nhìn lại chặng đường một thập kỷ VOV đồng hành cùng Futsal Việt Nam. VOV sẽ tiếp tục phối hợp với VFF, HDBank và các đối tác xây dựng môi trường thi đấu chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần phát triển bền vững Futsal Việt Nam trong thời gian tới.

Đánh giá về chặng đường phát triển của Futsal Việt Nam, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, dù số lượng đội bóng tham dự giải Quốc gia không tăng nhiều trong suốt gần 20 năm qua, nhưng chất lượng chuyên môn đã có sự thay đổi vượt bậc. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã xây dựng được thương hiệu trên đấu trường quốc tế và điều đó đến từ môi trường thi đấu chất lượng cao của giải Quốc gia”.

Theo ông Trần Anh Tú, một trong những thách thức hiện nay là khả năng tài chính để các câu lạc bộ chiêu mộ ngoại binh nhằm nâng cao chất lượng giải đấu. Dù vậy, các đội bóng hàng đầu như Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Bắc hay Sahako vẫn đang cống hiến những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, góp phần giúp Futsal Việt Nam duy trì vị thế trong nhóm tám đội mạnh nhất châu Á.

Tình huống tranh chấp bóng giữa các cầu thủ CLB trẻ TP Hồ Chí Minh và CLB Sahako (áo vàng). Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Khép lại giai đoạn lượt đi, cuộc đua vô địch Giải Futsal HDBank vô địch Quốc gia 2026 diễn ra hấp dẫn khi Thái Sơn Bắc tạm dẫn đầu Bảng xếp hạng với chuỗi trận bất bại. Trong khi đó, đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh chịu nhiều sức ép trong hành trình bảo vệ ngôi vương; Sahako cho thấy sự trở lại mạnh mẽ, còn Sài Gòn Titans tiếp tục khẳng định khả năng cạnh tranh ở nhóm đầu.

Lượt về của giải diễn ra từ ngày 21/6 đến 25/7 với 28 trận đấu. Đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự Giải Futsal các câu lạc bộ châu Á 2027, trong khi đội á quân giành quyền góp mặt tại Giải vô địch các câu lạc bộ Futsal Đông Nam Á 2027 nếu đáp ứng các tiêu chí cấp phép theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Đội vô địch mùa giải sẽ nhận Cúp, Huy chương Vàng cùng tiền thưởng 500 triệu đồng./.