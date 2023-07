Khởi công Nhà hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tại Long An

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ công trình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được trồng cây tại lễ phát động trồng cây Rừng di sản. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út; Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh Ono Masuo; lãnh đạo chính quyền các địa phương tỉnh Long An, Nhật Bản và đại diện doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư trên địa bàn tỉnh tham dự sự kiện.

Khu Nhà Hữu nghị Việt - Nhật có diện tích gần 7.000 m2, thuộc phân khu Central Park, khu đô thị tích hợp Waterpoint. Công trình được thiết kế bao gồm nhiều khu vực đáp ứng đa dạng công năng như nhà văn hóa, nhà hàng, khu triển lãm, các tiểu cảnh mang đặc trưng văn hóa Việt Nam và Nhật Bản. Không chỉ phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần cho hơn 30.000 gia đình tại Waterpoint nói riêng và người dân tỉnh Long An nói chung, công trình còn là nơi giao lưu văn hóa, biểu tượng của tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt - Nhật.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhấn mạnh với ý nghĩa và tầm quan trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai đất nước Việt Nam - Nhật Bản; tỉnh Long An mong rằng các tổ chức, cá nhân của Nhật Bản sẽ tiếp tục ủng hộ, quan tâm đến sự hợp tác, phát triển với Long An trên các lĩnh vực. Qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt, hiệu quả, thực chất hơn nữa và không ngừng phát triển trong tương lai.

Lãnh đạo tỉnh Long An và Công ty B&Company Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ về kết nối thương mại và đầu tư song phương giữa Long An và các tỉnh, thành phố, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN

Sau nghi thức động thổ Nhà Hữu nghị Việt - Nhật, tỉnh Long An tổ chức lễ phát động trồng cây Rừng di sản tại phân khu Central Park. Theo quy hoạch, Rừng di sản có diện tích lên đến hơn 20.000 m2, mô phỏng các khu rừng thiên nhiên với cao độ hợp lý cùng hàng trăm loại cây xanh và nhiều không gian mở khuyến khích vận động ngoài trời, kết nối cộng đồng.

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng sự kiện hôm nay sẽ đem đến các trải nghiệm văn hóa độc đáo, sinh động cho người dân, mở rộng cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt - Nhật. Trên cương vị của mình, ông Ono Masuo khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ giao lưu kinh tế, xã hội, văn hóa giữa các địa phương của Nhật Bản với Long An cũng như các tỉnh phía Nam.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo tỉnh Long An và ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN

Dịp này, UBND tỉnh Long An khai mạc triển lãm chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Triển lãm gồm hình ảnh hoạt động đối ngoại của tỉnh với các địa phương Nhật Bản, trưng bày các sản phẩm truyền thống của Việt Nam và của doanh nghiệp Nhật Bản...

Triển lãm diễn ra đến ngày 29/7. Trong khuôn khổ triển lãm đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Long An và Công ty B&Company Việt Nam về kết nối thương mại, đầu tư song phương giữa Long An và các tỉnh, thành phố, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản./.