Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam” cho các cá nhân. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh Cao Bằng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 29 đồng chí và Ban Kiểm tra Hội gồm 5 đồng chí. Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Hội gồm 7 đồng chí; bầu Trưởng ban Kiểm tra và 2 Phó Chủ tịch Hội. Bà Hoàng Thị Bình, Hội viên Hội Người cao tuổi phường Tân Giang được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đề ra các chỉ tiêu phấn đấu như: Tập hợp trên 90% người cao tuổi vào hội; 100% cán bộ hội từ chi hội trưởng trở lên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động; 100% chi hội xây dựng, duy trì và phát triển quỹ chăm sóc người cao tuổi; 100% người cao tuổi trong độ tuổi được tổ chức mừng thọ và được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước theo quy định; 80% các chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% các chi hội có hoạt động văn hoá, thể thao, tham quan học tập; 50% chi hội có mô hình phát triển kinh tế hiệu quả...

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Lam đề nghị, Hội Người cao tuổi tỉnh Cao Bằng tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người cao tuổi; động viên, khích lệ người cao tuổi phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội, khích lệ tinh thần cống hiến của người cao tuổi trong kỷ nguyên mới.

Hội cần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm sóc toàn diện về vật chất và tinh thần cho người cao tuổi; phát huy mạnh mẽ vai trò người cao tuổi trong xã hội. Hội quan tâm xây dựng, phát triển câu lạc bộ người cao tuổi với các loại hình đa dạng, phong phú để thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia; qua đó, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi... Cùng với đó, Hội phối hợp với các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể ở địa phương để thực hiện tốt các chương trình phối hợp; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao gương sáng” gắn với các chương trình của địa phương; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, phát triển hội viên, nhất là ở cơ sở.

Hiện nay, tỉnh Cao Bằng có 765 người cao tuổi tham gia công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; 1.845 lượt người cao tuổi tham gia tổ hoà giải, thanh tra nhân dân, tổ liên gia tự quản, bảo vệ đường biên mốc giới, khuyến học, khuyến tài; có 646 người cao tuổi là người uy tín giai đoạn 2023-2027; trên 1.500 người cao tuổi làm kinh tế giỏi; mỗi năm có trên 1600 người cao tuổi tham gia phòng, chống tội phạm, cung cấp trên 100 tin có giá trị cho lực lượng an ninh cơ sở. Hằng năm có hơn 130.000 lượt người cao tuổi được truyền thông giáo dục sức khoẻ; 100% người cao tuổi thuộc diện hưởng lương hưu, chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội, người cao tuổi thuộc hộ nghèo, sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn, biên giới, an toàn khu được cấp thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ khám, chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước. Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” đã tổ chức khám mắt miễn phí cho trên 36.000 người; huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 44 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn có người cao tuổi sinh sống...

Dịp này, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam” cho 3 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho 9 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc./.