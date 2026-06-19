Khi nhà báo vào bếp - Giữ lửa nghề bằng những điều bình dị

Toàn cảnh Hội thi nấu ăn với chủ đề “Nhà báo vào bếp cùng doanh nhân và nghệ sĩ” nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam, phát biểu khai mạc Hội thi nấu ăn “Nhà báo vào bếp cùng doanh nhân và nghệ sĩ”. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề “Nhà báo vào bếp cùng doanh nhân và nghệ sĩ”. Đây không chỉ là hoạt động chào mừng ngày truyền thống của những người làm báo mà còn là dịp để các nhà báo, doanh nhân và nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt sự gắn kết thông qua nghệ thuật ẩm thực.

Nếu trên mặt trận thông tin, người làm báo luôn đòi hỏi sự nhạy bén, chính xác trong từng con chữ thì trong gian bếp, họ lại mang đến một hình ảnh gần gũi, đời thường hơn. Những chiếc máy ảnh, máy quay, máy ghi âm được thay bằng dao, thớt, chảo, nồi; những áp lực của công việc được nhường chỗ cho tiếng cười, sự phối hợp nhịp nhàng và niềm vui sáng tạo bên từng món ăn.

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, hội thi không chỉ là cơ hội để những người làm báo thể hiện sự khéo léo trong một vai trò mới mà còn là dịp để các nhà báo, doanh nhân và nghệ sĩ cùng sẻ chia, tăng thêm tình đoàn kết, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực sau những ngày lao động, cống hiến.

Các thành viên Đội Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị nguyên liệu và chế biến các món ăn dự thi. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Các thành viên Đội Phòng Kế hoạch - Tài chính tập trung hoàn thiện những món ăn dự thi. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Bếp trưởng Đội Cụm các cơ quan thường trú Nam sông Hậu khéo léo thực hiện các công đoạn chế biến món ăn. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Các đội thi tỉ mỉ trong công đoạn trang trí, hoàn thiện món ăn trước khi trình bày với Ban Giám khảo. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Hội thi năm nay quy tụ 10 đội thi đến từ các đơn vị thuộc Thông tấn xã Việt Nam và các đội khách mời đến từ Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV), Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VOV) và Công ty TNHH MTV ITAXA. Sự đồng hành của các doanh nhân thành đạt cùng nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến đã mang đến cho ngày hội không khí sôi nổi, ấm áp và giàu cảm xúc.

Các thành viên Đội Cụm các cơ quan thường trú Đông Nam Bộ phối hợp hoàn thiện phần thi của mình. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Những món ăn được các đội thi chế biến công phu, sáng tạo và mang đậm dấu ấn riêng. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Những món ăn được các đội thi chế biến công phu, sáng tạo và mang đậm dấu ấn riêng. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Những món ăn được các đội thi chế biến công phu, sáng tạo và mang đậm dấu ấn riêng. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Những món ăn được các đội thi chế biến công phu, sáng tạo và mang đậm dấu ấn riêng. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam Những món ăn được các đội thi chế biến công phu, sáng tạo và mang đậm dấu ấn riêng. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam Mười gian bếp là mười màu sắc riêng, nơi mỗi đội thi gửi gắm sự sáng tạo và tinh thần đồng đội qua từng món ăn. Không chỉ chú trọng hương vị, các đội còn chăm chút cách trình bày và phần thuyết trình để truyền tải câu chuyện, thông điệp mà mình muốn gửi gắm.

Đội Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ thuyết trình ý tưởng và thông điệp của các món ăn trước Ban Giám khảo. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Đội Hương Sen (Phòng Tổ chức - Hành chính và Quản lý cơ quan thường trú) thuyết trình về các món ăn trước Ban Giám khảo. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Ban Giám khảo nhận xét và đánh giá phần thi của Đội Cụm các cơ quan thường trú Bắc sông Hậu. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Đội Phòng Kế hoạch - Tài chính thuyết trình ý tưởng và quá trình thực hiện các món ăn trước Ban Giám khảo. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Sau những giờ phút tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội Cụm các Cơ quan thường trú Đông Nam Bộ. Hai giải Nhì thuộc về Đội Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV) và Đội Cụm các cơ quan thường trú Nam sông Hậu. Ba giải Ba được trao cho Đội Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VOV), Đội Hương Sen và Trung tâm Dịch vụ Truyền thông. Bốn giải Khuyến khích thuộc về Đội Phòng Kế hoạch - Tài chính, Công ty TNHH MTV ITAXA, Đội Cụm các cơ quan thường trú Bắc sông Hậu và Báo Thể thao & Văn hóa.

Ban Tổ chức tặng hoa tri ân các thành viên Ban Giám khảo Hội thi nấu ăn. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Đội Cụm các cơ quan thường trú Đông Nam Bộ. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho Đội Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Ban Tổ chức trao giải Ba cho Đội Trung tâm Dịch vụ Truyền thông. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho Đội Phòng Kế hoạch – Tài chính. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Khép lại ngày hội, điều đọng lại không chỉ là những giải thưởng hay hương vị của các món ăn, mà còn là những nụ cười, những cái bắt tay thân tình và sự sẻ chia giữa những người làm báo, doanh nhân và nghệ sĩ. Trong hành trình 101 năm đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò là cầu nối giữa cuộc sống và công chúng; và những hoạt động giao lưu giàu tính nhân văn như “Nhà báo vào bếp cùng doanh nhân và nghệ sĩ” tiếp tục góp phần nuôi dưỡng ngọn lửa nghề, tinh thần sáng tạo và tình đồng nghiệp trong những người làm báo hôm nay./.