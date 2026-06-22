Khám sức khỏe miễn phí định kỳ: Xây “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Phát hiện sớm bệnh tật, chủ động bảo vệ sức khỏe người dân

Thực tế cho thấy, nhiều bệnh không lây nhiễm nguy hiểm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch hay ung thư thường không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi bệnh được phát hiện muộn, việc điều trị trở nên khó khăn, tốn kém và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh cũng như gia đình.

Thông tin sức khỏe của người dân được cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe toàn dân và tăng cường chủ động phòng bệnh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa chủ trương đổi mới công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026-2030. Theo đó, từ năm 2026, mỗi người dân sẽ được khám ít nhất một lần mỗi năm theo lộ trình phù hợp.

Việc triển khai chương trình không chỉ hướng đến mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân một cách toàn diện, liên tục mà còn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia. Kết quả khám sẽ được cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp người dân chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe; đồng thời tạo điều kiện để ngành y tế quản lý sức khỏe cộng đồng hiệu quả hơn, tăng cường khả năng dự báo, chủ động phòng bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết, đây là một trong những chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa thiết thực trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí là giải pháp phòng ngừa chủ động, giúp phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm và nguy cơ dịch bệnh mới nổi để can thiệp kịp thời, góp phần giảm tỷ lệ tử vong và giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho người dân. Đồng thời, chủ trương này tạo điều kiện để mọi người dân được tiếp cận công bằng, thuận lợi và bền vững với các dịch vụ y tế có chất lượng.

Hướng tới mục tiêu khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân

Để hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Tây Ninh xây dựng lộ trình triển khai phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế.

Tư vấn sức khỏe cho người dân. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Theo UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có trên 3,19 triệu người. Ngay trong năm 2026, địa phương ưu tiên tổ chức khám sức khỏe cho hơn 2,12 triệu người thuộc các nhóm ưu tiên theo quy định (chưa bao gồm lực lượng công an, quân đội và một số nhóm đối tượng khác). Các nhóm này gồm người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, cùng trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người lao động trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, đơn vị sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn.

Từ năm 2027 đến năm 2030, tỉnh tiếp tục mở rộng phạm vi thực hiện, phấn đấu bảo đảm 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, từ chăm sóc sức khỏe khi có bệnh sang quản lý sức khỏe chủ động.

Để bảo đảm triển khai hiệu quả kế hoạch, tỉnh huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước kết hợp với các nguồn xã hội hóa. Riêng năm 2026, kinh phí dự kiến dành cho các nhóm đối tượng ưu tiên hơn 342,4 tỷ đồng. Cùng với đó, 78 cơ sở y tế công lập và ngoài công lập đủ điều kiện trên địa bàn sẽ tham gia thực hiện chương trình.

Theo ông Phạm Tấn Hòa, nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai trên diện rộng và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, các cơ quan, đơn vị sẽ chủ động ký hợp đồng với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài tỉnh hoặc huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ khám sức khỏe cho nhân dân, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Liên quan đến giải pháp tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, ông Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh cần quán triệt đầy đủ quan điểm “Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của toàn xã hội”; đồng thời xác định công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành và UBND cấp xã. Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp liên ngành trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh theo đúng quy định.

Để bảo đảm kế hoạch được triển khai đồng bộ, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương và cơ sở y tế trong tổ chức khám sức khỏe, lập hồ sơ quản lý và cập nhật dữ liệu lên hệ thống số. Việc huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị sẽ góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí, từng bước xây dựng “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển con người toàn diện./.