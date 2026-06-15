Khai mạc Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển, đảo thiêng liêng”

Đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính uỷ Vùng 3 Hải quân phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN phát



Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước” theo Quyết định số 2194/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc tổ chức triển lãm tại thành phố Đà Nẵng - địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, là nơi gắn bó mật thiết với Hoàng Sa càng làm nổi bật ý nghĩa chính trị, lịch sử và giáo dục của sự kiện.



Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước khẳng định, biển, đảo là một bộ phận thiêng liêng, không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Những tài liệu, bản đồ, hình ảnh và tư liệu lịch sử đang được lưu giữ tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, bảo tàng, cơ quan lưu trữ trong nước, quốc tế là nguồn chứng cứ lịch sử, pháp lý khách quan, xác thực, có giá trị đặc biệt trong việc nghiên cứu, chứng minh quá trình xác lập, thực thi, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa một cách liên tục, hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế.





Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: TTXVN phát

Triển lãm giới thiệu tới công chúng gần 200 tài liệu, bản đồ, hình ảnh và tư liệu tiêu biểu được lựa chọn kỹ lưỡng từ các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng nhiều nguồn tư liệu có giá trị được sưu tầm từ các cơ quan lưu trữ, thư viện trong và ngoài nước.





Nội dung trưng bày tập trung phản ánh quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa; giới thiệu những bằng chứng lịch sử, pháp lý khách quan, xác thực về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Đồng thời làm nổi bật ý chí kiên cường, tinh thần yêu nước và những đóng góp của các thế hệ quân và dân ta trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, trong đó, có những chiến công, thành tích, đóng góp tiêu biểu của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân.



Đặc biệt, triển lãm giới thiệu nhiều tài liệu lưu trữ quý đang được bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, trong đó, có các Châu bản triều Nguyễn, Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới được UNESCO ghi danh cùng nhiều bản đồ, văn bản hành chính, hình ảnh, tư liệu lịch sử có giá trị quan trọng trong nghiên cứu lịch sử dân tộc và chủ quyền biển, đảo Việt Nam.



Việc tổ chức triển lãm ngay tại Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân - lực lượng trực tiếp quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo khu vực miền Trung có ý nghĩa thiết thực đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống. Sự kiện không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp cận trực tiếp nguồn tư liệu gốc, củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo mà còn là không gian sinh hoạt chính trị, văn hóa có ý nghĩa đối với đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, nhân dân trên địa bàn. Từ đó góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến vì Tổ quốc.



Thông qua hoạt động này, các tài liệu lưu trữ quốc gia tiếp tục được công bố, giới thiệu rộng rãi tới công chúng, qua đó, góp phần lan tỏa giá trị của di sản tư liệu dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.



Thời gian triển lãm từ ngày 15-17/6./.