Khai mạc Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026 với 240 gian hàng

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho hay, trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, hoạt động xúc tiến thương mại đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho sản phẩm Việt Nam. Hội chợ Thương mại Festival Huế năm 2026 không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn kết nối cung - cầu, kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với nhà phân phối và người tiêu dùng. Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới kinh doanh, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đồng thời cập nhật xu hướng thị trường, đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nghi thức khai mạc hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

"Đối với thành phố Huế, đây còn là dịp để giới thiệu hình ảnh một địa phương năng động, thân thiện, giàu tiềm năng phát triển; quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng địa phương; qua đó góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và thu hút đầu tư. Đặc biệt, việc tổ chức hội chợ trong khuôn khổ Festival Huế 2026 còn tạo sự kết nối hài hòa giữa văn hóa, du lịch và thương mại", ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh.

Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026 có quy mô 240 gian hàng tiêu chuẩn; quy tụ đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh và các tổ chức xúc tiến thương mại đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội chợ được bố trí thành ba khu vực chính nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động trưng bày, giao dịch và kết nối. Khu vực thứ nhất gồm khoảng 50 gian hàng, tập trung giới thiệu tiềm năng, thế mạnh kinh tế, thương mại của các địa phương. Khu vực thứ hai có quy mô khoảng 110 gian hàng, trưng bày các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm làng nghề truyền thống. Khu vực thứ ba gồm khoảng 80 gian hàng thương mại - dịch vụ tổng hợp, giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Gian hàng ẩm thực thu hút nhiều người dân đến thưởng thức tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Danh mục hàng hóa tham gia hội chợ phong phú gồm: sản phẩm từ nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến; sản phẩm OCOP; hàng dệt may, giày da; điện tử, điện lạnh; vật liệu xây dựng; đồ nội thất; văn phòng phẩm; hàng tiêu dùng thiết yếu; sản phẩm công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông…



Đáng chú ý, tất cả sản phẩm tham gia hội chợ đều phải đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thực phẩm theo quy định. Ban tổ chức cũng yêu cầu các đơn vị tham gia thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm hàng hóa lưu thông hợp pháp trên thị trường.

Hội chợ diễn ra từ ngày 12-17/6, tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế (số 1 Hà Huy Tập, phường Thuận Hóa, thành phố Huế)./.