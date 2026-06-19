Khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026 tại Hải Phòng

* Báo chí cách mạng Việt Nam cần giữ vững sứ mệnh, lý tưởng

Tại lễ khai mạc, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Nhìn lại hơn một thế kỷ, chúng ta tự hào về một nền báo chí cách mạng luôn đồng hành và gắn bó máu thịt với sự nghiệp của Đảng, với công cuộc giành độc lập, bảo vệ và dựng xây đất nước. Thời gian qua, báo chí nước nhà đã chuyển mình mạnh mẽ; quyết liệt sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; nhiều cơ quan báo chí sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động theo hướng thông minh, hiệu quả. Một diện mạo báo chí chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn, hiện đại hơn đang dần hình thành.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá, chủ đề Hội báo năm nay “Báo chí Việt Nam: Trung thành - Sáng tạo - Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” đã nói trúng yêu cầu của thời cuộc. Trung thành là gốc rễ, sáng tạo là con đường, trách nhiệm là đích đến. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức truyền thông toàn cầu. Nhưng giữa cơn lốc thông tin ấy, có một chân lý: Công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, nhưng không bao giờ thay đổi được sứ mệnh và lý tưởng của báo chí cách mạng Việt Nam.

Để báo chí cách mạng thực sự trở thành lực lượng tiên phong, một động lực thúc đẩy xã hội phát triển, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị đội ngũ những người làm báo cả nước bám sát thực tiễn, giữ vững tính Đảng, tính nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, bứt phá, làm chủ công nghệ. Mỗi cơ quan báo chí, sau khi tinh gọn, phải là một pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Báo chí phải đi đầu đưa Nghị quyết Đại hội 14 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương thấm sâu vào đời sống, biến ý chí của Đảng thành hành động của toàn dân", đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh

Báo chí cần làm tốt vai trò động lực phát triển, vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng - dân vận; không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống, mà phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng. Mỗi tác phẩm báo chí phải tuyên truyền, cổ vũ, cảm hóa, giáo dục, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân hiểu, tin và làm theo Đảng; truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ và khát vọng cống hiến, đồng chí Trịnh Văn Quyết tin tưởng, đội ngũ những người làm báo cả nước sẽ tiếp tục giữ vững ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14, vững bước tới hai cột mốc lịch sử: 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

* Trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới

Tại lễ khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, Hội Báo toàn quốc 2026 là ngày hội lớn mang ý nghĩa đặc biệt của những người làm báo cả nước, nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Hội Báo năm nay lựa chọn một chủ đề mang tính định hướng sâu sắc và toàn diện: “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”. Ba từ khóa này khẳng định sứ mệnh cốt lõi của người làm báo cách mạng: Luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của nhân dân; không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại; đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp trong công cuộc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Theo ông Lê Quốc Minh, Hội Báo toàn quốc năm 2026 thực sự là bức tranh toàn cảnh, sống động về sự phát triển mạnh mẽ của báo chí nước nhà. Hội Báo chào đón sự tham gia tích cực, đầy tinh thần trách nhiệm của 87 gian trưng bày đến từ các Liên chi hội, Chi hội Nhà báo trực thuộc, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu báo chí trong cả nước.

Điểm nhấn nổi bật của không gian Hội Báo chính là khu vực trưng bày trung tâm được xây dựng như một hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai. Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật và ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại, công chúng sẽ có cơ hội nhìn lại chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng, đồng thời cảm nhận rõ hơn những yêu cầu đang đặt ra với báo chí trong bối cảnh mới. Đồng thời, công chúng cũng được chiêm ngưỡng không gian trưng bày đặc sắc của đơn vị chủ nhà với thông điệp “Hải Phòng - Hội tụ và tỏa sáng”, khẳng định mối liên kết bền chặt giữa báo chí và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, Hội Báo năm 2026 sẽ là một không gian trao đổi nghiệp vụ sôi động với Diễn đàn Báo chí toàn quốc bao gồm 11 phiên thảo luận chuyên sâu. Tại đây, các nhà quản lý, các chuyên gia và các nhà báo sẽ cùng nhau hiến kế, thẳng thắn thảo luận về những vấn đề nóng của báo chí hiện đại như: Sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí; phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo tương lai; đặc biệt là bài toán “AI - Ứng dụng thế nào, áp dụng cái gì và kiểm soát ra sao tại các cơ quan báo chí Việt Nam”...

Đặc biệt, đó là chuỗi hoạt động phong phú từ Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng với sự tham gia của các nhà báo trong nước và cả các nhà báo quốc tế từ các nước như Lào, Thái Lan, Campuchia; chương trình dâng hương tại di tích lịch sử Hải Phòng, cho đến hệ thống các giải thưởng tôn vinh các gian trưng bày, sự kiện nổi bật và các sản phẩm báo chí ấn tượng xuất sắc, hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ Hội Báo đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả thực tiễn.

Ông Lê Quốc Minh khẳng định, Hội Báo toàn quốc năm 2026 không chỉ là nơi để tôn vinh những thành tựu của báo chí nước nhà, mà quan trọng hơn, đây là diễn đàn giao lưu mở, là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa những người làm báo với công chúng - những độc giả, khán thính giả từ mọi miền tổ quốc, nguồn cổ vũ và là trọng tâm phục vụ của báo chí cách mạng.

Phát biểu chào mừng, ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chia sẻ những thành tựu kinh tế xã hội của địa phương. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại hàng đầu của khu vực, thành phố rất mong tiếp tục nhận được sự, đồng hành, chung tay, góp sức của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo để góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận; cổ vũ, thôi thúc khát vọng phát triển và tinh thần cống hiến của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố. Thành phố cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo cung cấp đầy đủ thông tin; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho báo chí tác nghiệp và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố./.