Khai mạc Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc 2026

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba cho các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển Kickboxing quốc gia và đội tuyển Kun Khmer quốc gia. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Liên đoàn Kun Khmer thế giới Hồ Thanh Liêm, Tổng Thư ký Liên đoàn Kun Khmer thế giới Khov Chhay và Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam Vũ Đức Thịnh.

Theo Ban Tổ chức, Kun Khmer là môn võ đối kháng giàu truyền thống của khu vực Đông Nam Á, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh, kỹ thuật, bản lĩnh và tinh thần thượng võ. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thể thao thành tích cao Việt Nam, môn Kun Khmer từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và quốc tế, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc năm 2026 là hoạt động thể thao quy mô quốc gia, quy tụ các đội mạnh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với vai trò địa phương đăng cai, tỉnh Tây Ninh đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để giải đấu diễn ra thành công, góp phần tạo nên sân chơi chuyên nghiệp, đoàn kết, trung thực và giàu tính cống hiến.

Ông Lê Quang Chánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết, thông qua giải đấu nhằm phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn Kun Khmer trên cả nước nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng. Đồng thời, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia tham gia các giải đấu quốc tế, góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập và thi đấu môn Kun Khmer trong hệ thống thể thao thành tích cao của Việt Nam.

Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 20-30/6 tại Quảng trường Tô Quyền, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, với sự tham gia của hơn 230 huấn luyện viên, vận động viên thuộc 18 câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các vận động viên tranh tài 39 bộ huy chương ở các nội dung đối kháng nam và đối kháng nữ của hai nhóm tuổi 16 - 17 và 17 - 40.

Tại buổi lễ, ông Khov Chhay, Tổng Thư ký Liên đoàn Kun Khmer thế giới chia sẻ về quá trình hình thành, phát triển của môn Kun Khmer và những bước tiến nổi bật của phong trào Kun Khmer tại Việt Nam thời gian qua. Ông đánh giá cao sự quan tâm của các cơ quan quản lý thể thao Việt Nam, các địa phương và đơn vị chuyên môn trong việc đưa Kun Khmer phát triển mạnh mẽ, từng bước mở rộng phong trào tập luyện, thi đấu trên phạm vi cả nước. Theo ông Khov Chhay, việc tổ chức Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc năm 2026 không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của vận động viên mà còn tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, tạo nền tảng để môn thể thao này tiếp tục phát triển bền vững, hướng tới những thành tích cao tại các đấu trường khu vực và quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, Liên đoàn Kickboxing Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho 45 huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển Kickboxing quốc gia và đội tuyển Kun Khmer quốc gia nhằm ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được tại các giải đấu quốc tế trong năm 2026.

45 Huấn luyện viên, vận động viên được vinh danh tại Lễ trao tặng Huân chương Lao động cho các huấn luyện viên và vận động viên đội tuyển Kickboxing quốc gia, đội tuyển Kun Khmer quốc gia. Ảnh: Giang Phương - TTXVN



Theo đó, có 10 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 24 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và 11 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Trong số các cá nhân được vinh danh có 1 huấn luyện viên và 2 vận động viên của tỉnh Tây Ninh. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến không ngừng của các huấn luyện viên, vận động viên trong quá trình tập luyện, thi đấu, đồng thời là động lực để các thế hệ vận động viên tiếp tục phấn đấu, chinh phục những thành tích cao hơn trong thời gian tới./.