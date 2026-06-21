Khai mạc Giải Vô địch Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2026

Tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Tào Viết Hải cho biết, đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu Quốc gia được tổ chức thường niên, quy tụ những vận động viên trẻ xuất sắc của các địa phương trên cả nước tham gia tranh tài. Giải đấu nhằm tạo điều kiện để các vận động viên trẻ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu; đây cũng là dịp để ngành thể thao đánh giá, phát hiện và tuyển chọn những vận động viên có tiềm năng bổ sung cho các đội tuyển trẻ và đội tuyển Quốc gia trong thời gian tới.



Các vận động viên tranh tài tại vòng loại sau lễ khai mạc. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Giải năm nay thu hút 581 vận động viên nam, nữ đến từ 27 tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước, như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Điện Biên, Đồng Tháp, Cà Mau... Các vận động viên thi đấu vòng loại để chọn những tay vợt xuất sắc tiến vào các vòng Tứ kết, Bán kết và Chung kết.

Các vận động viên tranh tài ở 5 nhóm tuổi gồm: U9 (từ 6-8 tuổi), U11 (từ 9-10 tuổi), U13 (từ 11-12 tuổi), U15 (từ 13-14 tuổi) và U17 (từ 15-16 tuổi). Nội dung thi đấu bao gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ tùy theo từng nhóm tuổi. Ngay sau lễ khai mạc các vận động viên bước vào thi đấu vòng loại.

Giải đấu sẽ khép lại vào 27/6 tại thành phố Đà Nẵng./.