Khai mạc Giải Vô địch Bóng rổ trẻ 5x5 U16 quốc gia năm 2026 tại Đà Nẵng

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên dự giải. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN





Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Văn Trạng cho biết, bóng rổ là môn thể thao hấp dẫn, đòi hỏi thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và tinh thần đồng đội cao. Những năm gần đây, phong trào bóng rổ tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia tập luyện và thi đấu. Giải đấu năm nay nằm trong hệ thống thi đấu thể thao quốc gia hằng năm, là dịp để các vận động viên trẻ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Đây cũng là cơ sở để các nhà chuyên môn đánh giá, tuyển chọn những vận động viên có tiềm năng bổ sung cho các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Giải năm nay thu hút sự tham gia của 368 vận động viên thuộc 23 đội bóng trên cả nước, gồm 17 đội nam và 6 đội nữ. Ở nội dung nam có các đội gồm: Hải Phòng – United, CAND - New Sport, Bắc Ninh Pitbulls A, Bắc Ninh Pitbulls B, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng - An Khê, Điện Biên Warriors, PKKQ – PEAK, Hà Nội 1, Hà Nội 2, Đà Nẵng, Thanh Hóa – THBC, Quảng Ngãi – BDC, Quảng Ninh Titans 1, Quảng Ninh Titans 2, Thanh Hóa Vpbox và Gia Lai.

Trận thi đấu giữa đội Bắc Ninh Pitbulls A (áo trắng) gặp Thanh Hóa - THBC (áo đỏ). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Nội dung nữ có sự góp mặt của các đội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 1, Hà Nội 2, Đà Nẵng, CAND - New Sports và Gia Lai.

Theo điều lệ, các đội được chia thành các bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở vòng loại. Hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng giành quyền vào vòng tứ kết, tiếp tục tranh tài ở các vòng bán kết và chung kết để xác định thứ hạng chung cuộc.

Ban tổ chức sẽ trao Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Huy chương Đồng cho các đội đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu. Giải diễn ra đến ngày 23/6./.