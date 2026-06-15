Khai mạc Đại hội Thể dục, Thể thao môn Kickboxing tỉnh Gia Lai

Ban tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các võ đường, câu lạc bộ,…Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN





Sự kiện quy tụ 252 vận động viên đến từ 45 võ đường, câu lạc bộ và 15 tổ chức Đoàn thanh niên của các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia. Theo Ban tổ chức, các vận động viên tham gia đại hội và giải vô địch trẻ Kickboxing lần này sẽ thi đấu ở nội dung Lowkick.



Các vận động viên tranh tài ở các 18 hạng cân: Nam không quá 45 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg; Nữ: không quá 46 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg và 69 kg.

Các vận động viên thi đấu theo luật hiện hành của Liên đoàn Kickboxing thế giới WAKO: 3 hiệp x 2 phút, giữa mỗi hiệp nghỉ 1 phút.





Các vận động viên thi đấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN



Ngay sau lễ khai mạc, hàng ngàn người hâm mộ môn Kickboxing các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mãn nhãn trước những màn so tài hết sức gay cấn, với những đòn đánh dũng mãnh, uy lực và tốc độ nhưng cũng đầy tinh thần thượng võ của các vận động viên.



Chứng kiến các màn so tài của các vận động viên ngay sau lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Tuynh, ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) chia sẻ: Các vận động viên thi đấu chuyên nghiệp, đúng luật, đúng với nghĩa cử thượng võ cao đẹp.



Theo kế hoạch, Đại hội Thể dục, Thể thao môn Kickboxing và giải Vô địch trẻ Kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 diễn ra từ 14 - 19/6./.