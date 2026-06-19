Kết nối tri thức qua hợp tác xuất bản Việt Nam - Trung Quốc

Hội chợ sách năm nay có tổng diện tích triển lãm là 60.000 m2, thu hút hơn 1.700 nhà triển lãm đến từ 82 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó, hơn 1.100 là nhà triển lãm nước ngoài, tăng 10 quốc gia so với năm ngoái. Hội chợ trưng bày 220.000 đầu sách in chất lượng cao và tổ chức hơn 1.000 hoạt động giao lưu văn hóa trực tuyến và trực tiếp. Thông qua việc nâng cấp các hoạt động triển lãm, giao dịch bản quyền và giao lưu văn hóa, hội chợ hướng đến mục tiêu quảng bá nhiều nhà xuất bản và ấn phẩm xuất sắc hơn nữa ra thế giới.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ông Phùng Huy Cường, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc cho biết, mục đích tham dự Hội chợ sách quốc tế Bắc Kinh lần này là nhằm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới, cũng như chỉ đạo và các chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Chỉ thị 04.



Ông Phùng Huy Cường cho biết việc tham gia hội chợ nhằm tìm kiếm các đối tác, các nhà xuất bản lớn của Trung Quốc có mong muốn, có nhu cầu hợp tác và phát triển văn hóa đọc, cũng như công tác xuất bản tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, phía Việt Nam cũng mong muốn giao lưu, trao đổi bản quyền sách của Việt Nam đến với đông đảo độc giả Trung Quốc thông qua các nhà xuất bản của Trung Quốc. Theo ông, hoạt động này phù hợp với tinh thần của Chỉ thị 04 là tăng cường công tác đối ngoại cũng như giao lưu, phát triển văn hóa của Việt Nam ra thế giới, đồng thời tiếp nhận nền văn hóa, văn minh của thế giới vào Việt Nam.



Tại Hội chợ, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao đổi Biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Phúc Kiến, Công ty TNHH Nhà xuất bản Phụ nữ Nhi đồng Phương Bắc, Công ty TNHH Nhà xuất bản Giang Tây; Trao đổi Điều lệ gia nhập Liên minh Sách Thiếu nhi-ASEAN; cũng như giao lưu, trao đổi công việc với nhiều đối tác khác của Trung Quốc.



Các đối tác của Trung Quốc đều đánh giá cao tiềm năng hợp tác, cũng như mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với các đối tác Việt Nam, trong đó có Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, nhằm giao lưu, trao đổi bản quyền sách, phát triển văn hóa đọc cũng như quảng bá văn hóa hai nước đến độc giả của mỗi nước./.