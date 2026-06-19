Kết nối nhịp cầu đầu tư giữa địa phương Việt Nam và Italy

Phát biểu tại phiên khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh khẳng định quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển rất tốt đẹp và điều làm nên chiều sâu của quan hệ đó không chỉ là thương mại, đầu tư hay những con số tăng trưởng, mà còn là sự tương đồng sâu sắc về văn hóa, xã hội, kinh tế, con người và sự hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực, giữa các địa phương, tổ chức... Trong bối cảnh đó, hợp tác giữa Genova và Đà Nẵng là ví dụ điển hình cho việc cụ thể hóa quan hệ Việt Nam - Italy ở cấp địa phương, đưa tiềm năng và thế mạnh của địa phương hai nước thành những chương trình, dự án hợp tác và kết nối thực chất, đóng góp tích cực vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy.

Đại diện Đại học Genova cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy các chương trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu với các cơ sở giáo dục của Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát

Tại sự kiện, đại diện lãnh đạo 2 thành phố đều khẳng định quyết tâm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trong những lĩnh vực cùng quan tâm và có thế mạnh như kinh tế biển, logistics, đô thị thông minh, du lịch bền vững, công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo trong giai đoạn mới. Hai bên cũng trao đổi nhiều ý tưởng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao biển, quảng bá du lịch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngoài ra, lãnh đạo các doanh nghiệp, hiệp hội của Genova đánh giá rất cao tiềm năng hợp tác với Đà Nẵng và mong muốn sớm xây dựng lộ trình hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực ưu tiên. Đại diện Đại học Genova bày tỏ mong muốn thúc đẩy các chương trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu với các cơ sở giáo dục của Đà Nẵng, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng hải, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo.

Tại sự kiện, đại diện lãnh đạo 2 thành phố đều khẳng định quyết tâm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương. Ảnh: TTXVN phát

Hội nghị do Hội đồng thành phố Genova, chính quyền Thành phố Đà Nẵng, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy và Phòng Thương mại Italy - Việt Nam (ICHAM) phối hợp tổ chức. Hội nghị là hoạt động cụ thể hóa những nội dung hợp tác bước đầu giữa Đà Nẵng và Genova trên cơ sở Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai địa phương được ký kết vào tháng 1/2025. Sự kiện diễn ra ngày 16/6 thu hút gần 50 đại biểu là đại diện chính quyền địa phương, lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, trường đại học và các tổ chức liên quan của hai bên.

Thành công của Hội nghị Genova - Đà Nẵng không chỉ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, mà còn kết nối những nhịp cầu giữa con người, nền văn hoá, doanh nghiệp của 2 địa phương, góp phần vun đắp lòng tin, tăng cường hiểu biết và tạo động lực mới cho hợp tác song phương Việt Nam - Italy./.