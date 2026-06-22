Kế thừa dòng chảy tri thức, kiến tạo tương lai cho đất nước

GS.TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, phát biểu khai mạc. Ảnh: Thanh Hương - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến và tiếp cận tri thức, song không thể thay thế vai trò của đội ngũ nghiên cứu khoa học. Chuyển đổi số cũng là quá trình đổi mới tư duy nhằm đưa các giá trị hàn lâm đến gần hơn với xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chủ đề của Trưng bày thể hiện trách nhiệm của đội ngũ nghiên cứu khoa học xã hội trong việc kế thừa, phát huy các giá trị học thuật được vun đắp qua nhiều thế hệ, hướng tới phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước. Những thành tựu được giới thiệu tại sự kiện là kết quả của quá trình lao động khoa học lâu dài, đồng thời cho thấy yêu cầu tiếp tục gìn giữ, phát huy và lan tỏa các giá trị tri thức tới cộng đồng trong giai đoạn mới.

Không gian trưng bày được thiết kế theo hành trình từ nghiên cứu khoa học, lưu giữ qua sách và tạp chí đến quá trình lan tỏa tri thức tới cộng đồng, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển trong tương lai. Điểm nhấn của khu trưng bày là mô hình nghệ thuật “Nhịp cầu tri thức”, biểu tượng cho quá trình hình thành, lan tỏa và phát huy giá trị của tri thức khoa học xã hội. Mô hình thể hiện vai trò của nghiên cứu khoa học, hoạt động xuất bản và phổ biến tri thức trong việc đưa các giá trị học thuật đến với đời sống.

Nhiều kết quả nghiên cứu tiêu biểu của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ từ khi thành lập đến nay trên các lĩnh vực triết học, chính trị học, kinh tế - xã hội, văn hóa, văn học, ngôn ngữ, lịch sử, khảo cổ học, dân tộc học và tôn giáo đã được giới thiệu tại không gian trưng bày. Bên cạnh đó, không gian trưng bày còn giới thiệu các bộ sách, tủ sách tiêu biểu về văn hóa, lịch sử, nghề nghiệp, công nghệ và phát triển bản thân; đồng thời giới thiệu kết quả hợp tác xuất bản giữa Tri Thức Trẻ Books với Nhà xuất bản và Tạp chí Khoa học xã hội nhằm lan tỏa các giá trị tri thức và văn hóa tới cộng đồng.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tiếp tục giữ vai trò là một trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội quan trọng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại khu vực phía Nam, đồng thời là cầu nối giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn phát triển của vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao lưu với các nghệ nhân làng nghề khắc in mộc bản Thanh Liễu. Ảnh: Thanh Hương - TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng cho biết, không gian trưng bày là dịp nhìn lại chặng đường 51 năm xây dựng và phát triển của Viện, tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ khoa học đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khoa học xã hội nước nhà, đồng thời giới thiệu những thành tựu nghiên cứu tiêu biểu, các giá trị học thuật nổi bật và định hướng phát triển của đơn vị trong thời gian tới. Trong giai đoạn mới, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ xác định tiếp tục đổi mới hoạt động nghiên cứu theo hướng tăng cường nghiên cứu liên ngành, nghiên cứu dự báo chiến lược; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng tư vấn chính sách, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hoạt động trình diễn và giao lưu với các nghệ nhân làng nghề khắc in mộc bản Thanh Liễu. Hoạt động góp phần giúp công chúng hiểu hơn về kỹ thuật khắc in truyền thống, đồng thời tôn vinh những người đang gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa, tri thức dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Sự kiện diễn ra từ ngày 22-24/6 tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình (Hà Nội)./.