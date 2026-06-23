Hợp tác Việt Nam - Thái Lan tiếp thêm nguồn lực bảo tồn sếu đầu đỏ

Đại sứ Phạm Việt Hùng, đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp và Tổ chức Công viên Động vật Thái Lan, Vườn thú Nakhon Ratchasima thực hiện nghi thức bàn giao Sếu và chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phạm Hải - PV TTXVN tại Thái Lan

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hà Luân dẫn đầu; cùng lãnh đạo Tổ chức Công viên Động vật Thái Lan (ZPOT) và Vườn thú Nakhon Ratchasima. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Việt Hùng đánh giá cao kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng đàn sếu đầu đỏ được tiếp nhận trong đợt đầu tiên, đồng thời nhấn mạnh việc Thái Lan tiếp tục chuyển giao sếu đầu đỏ cho Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn thiên nhiên mà còn thể hiện tình cảm hữu nghị và sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học.

Đại sứ bày tỏ cảm ơn Chính phủ, nhân dân Thái Lan, Tổ chức Công viên Động vật Thái Lan và Vườn thú Nakhon Ratchasima đã hỗ trợ Việt Nam trong quá trình triển khai chương trình bảo tồn loài chim quý hiếm này.

Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua, lãnh đạo cấp cao Thái Lan đã đồng ý với đề xuất của phía Việt Nam về việc tiếp tục hỗ trợ chuyển giao sếu đầu đỏ nhằm phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Hai bên hiện đang phối hợp hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai chủ trương này trong thời gian tới.

Đợt chuyển giao lần này gồm 6 con sếu đầu đỏ, trong đó có 2 con trống và 4 con mái, với trọng lượng từ 5,3 đến 6,7 kg. Theo kế hoạch, đàn sếu sẽ được vận chuyển từ Vườn thú Nakhon Ratchasima đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) vào ngày 23/6, sau đó được đưa bằng đường hàng không đến sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và tiếp tục vận chuyển bằng xe chuyên dụng về Vườn Quốc gia Tràm Chim trong ngày. Để bảo đảm an toàn cho đàn sếu trong quá trình di chuyển và thích nghi với môi trường sống mới, phía Thái Lan cử 4 chuyên gia đồng hành theo dõi tình trạng sức khỏe của sếu trong suốt quá trình vận chuyển và giai đoạn đầu tại Việt Nam.

Phát biểu trực tuyến từ Đồng Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện, Trưởng Ban điều hành Đề án Bảo tồn và Phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022-2032, trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ và các tổ chức bảo tồn Thái Lan, đồng thời gửi lời mời Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan cùng các đối tác Thái Lan đến thăm Đồng Tháp và theo dõi quá trình chăm sóc đàn sếu tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Đây là đợt tiếp nhận thứ hai trong chương trình bảo tồn sếu đầu đỏ của tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, 5 con sếu đầu đỏ được đưa về Tràm Chim vào tháng 4/2025 hiện phát triển khỏe mạnh, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, môi trường sống và nguồn thức ăn tại địa phương. Các con sếu đã được ghép đôi và được kỳ vọng sẽ sinh sản trong thời gian tới.

Theo đề án, trong giai đoạn 2022-2032, tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu tiếp nhận, nuôi dưỡng và từng bước thả về tự nhiên 100 con sếu đầu đỏ, trong đó 60 con do Thái Lan chuyển giao. Địa phương kỳ vọng ít nhất một nửa số sếu được thả sẽ có khả năng sinh tồn, sinh sản và hình thành quần thể ngoài tự nhiên.

Việc tiếp nhận thêm 6 con sếu đầu đỏ lần này không chỉ góp phần bổ sung nguồn giống cho chương trình bảo tồn mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh Đồng Tháp trong công tác phục hồi quần thể sếu đầu đỏ, bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy giá trị hệ sinh thái đất ngập nước đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười./.