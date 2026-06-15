Hợp tác vì sự phát triển toàn diện của trẻ em

Đại sứ nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cùng đoàn công tác trao quà, động viên người cao tuổi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh. Ảnh: Đồng Thúy- TTXVN



Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi khẳng định, quan hệ Việt Nam - Pháp được xây dựng trên nền tảng hữu nghị, tôn trọng và hợp tác lâu dài. Trong đó, các hoạt động giao lưu nhân dân, giáo dục, y tế và công tác xã hội có ý nghĩa quan trọng trong kết nối cộng đồng và lan tỏa các giá trị nhân văn.



Bắc Ninh luôn xác định, phát triển kinh tế gắn với phát triển con người và bảo đảm an sinh xã hội, trong đó, công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn được ưu tiên. Thời gian qua, tỉnh nhận được nhiều hỗ trợ thiết thực của Đại sứ quán Pháp và Hội EPVN thông qua các hoạt động tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh. Các chương trình được tổ chức an toàn, hiệu quả, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở.



Tuy nhiên, theo lãnh đạo tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được trong lĩnh vực an sinh xã hội, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Bắc Ninh với các đối tác Pháp thời gian qua vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng tiềm năng và thế mạnh của hai bên.





Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi trao quà cho Đại sứ nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. Ảnh: Đồng Thúy- TTXVN

Thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh mong muốn, Đại sứ nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam tiếp tục là cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư Pháp đến nghiên cứu, đầu tư tại địa phương trên các lĩnh vực thế mạnh; thúc đẩy hợp tác văn hóa, đặc biệt là bảo tồn và phát huy giá trị các di sản được UNESCO công nhận. Đồng thời, đề nghị Đại sứ quán Pháp và Hội EPVN tiếp tục triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, đào tạo ngoại ngữ và giao lưu thanh niên; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xã hội, đào tạo nhân lực và phát triển mô hình chăm sóc trẻ em toàn diện.



Đại sứ nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet bày tỏ vui mừng khi đến thăm Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh và chứng kiến những kết quả hợp tác giữa Hội Hợp tác vì trẻ em Việt Nam với cơ sở thời gian qua. Theo Đại sứ, sự hợp tác giữa một tổ chức của Pháp với một cơ sở bảo trợ xã hội của Việt Nam là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước cũng như quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp.

Đánh giá cao những đóng góp của Hội Hợp tác vì trẻ em Việt Nam, Đại sứ cho biết, đây là tổ chức nhân đạo của Pháp với mong muốn hỗ trợ trẻ em Việt Nam. Thông qua các hoạt động của Hội trong hơn 20 năm qua, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam được lan tỏa tới nhân dân Pháp.

Đại sứ ghi nhận sự quan tâm của các cơ quan chức năng Việt Nam đối với công tác chăm sóc trẻ em tại cơ sở, đồng thời cho rằng, sự đồng hành của Hội góp phần hỗ trợ cơ sở thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Sự hỗ trợ không chỉ về vật chất mà còn ở lĩnh vực chăm sóc tinh thần, khi nhiều sinh viên Pháp thuộc các ngành trị liệu đã đến giao lưu, hỗ trợ và chia sẻ kiến thức với trẻ em khuyết tật, trong đó có trẻ khiếm thính...

Đại sứ cảm ơn chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh và Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động nhân đạo được triển khai hiệu quả tại địa phương; đồng thời đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Hội Hợp tác vì trẻ em Việt Nam trong việc vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đại sứ khẳng định tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động của cơ sở thời gian tới.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh và Hội Hợp tác vì trẻ em Việt Nam cùng các đoàn chuyên gia, sinh viên tình nguyện Pháp đạt nhiều kết quả tích cực.

Từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6/2026, các đoàn chuyên gia và sinh viên tình nguyện Pháp triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống và hỗ trợ tâm lý cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại cơ sở. Trong đó, đoàn gồm 6 sinh viên y khoa tổ chức khám sàng lọc, kiểm tra thị lực, hỗ trợ cấp kính cho trẻ mắc tật khúc xạ; tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, chăm sóc răng miệng và giáo dục sức khỏe.

Bên cạnh đó, đoàn gồm 8 chuyên gia và sinh viên chuyên ngành ngữ âm trị liệu đã triển khai các phương pháp can thiệp dành cho trẻ tự kỷ, khiếm thính và trẻ gặp khó khăn về ngôn ngữ; hướng dẫn cán bộ chăm sóc kỹ năng điều hòa giác quan, quản lý hành vi, áp dụng biện pháp trị liệu phù hợp từng trường hợp.

Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, trải nghiệm thực tế cũng được tổ chức, tạo môi trường để trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, góp phần hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hòa nhập cộng đồng.

Dịp này, Đại sứ Olivier Brochet và đoàn công tác thăm các khu nhà ở của trẻ em và người cao tuổi tại cơ sở; trao quà cho trẻ em, người cao tuổi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng; đồng thời dự lễ khánh thành sân Pickleball tại cơ sở do Hội Hợp tác vì trẻ em Việt Nam tài trợ./.