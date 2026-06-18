Hơn 400 doanh nghiệp tham gia Triển lãm Automechanika Hồ Chí Minh City 2026

Nhà cung cấp giới thiệu phụ tùng ô tô đến khách tham quan triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Automechanika Hồ Chí Minh City 2026 quy tụ các đơn vị từ khắp chuỗi giá trị ngành ô tô, phạm vi bao phủ toàn diện toàn sản phẩm, gian hàng trưng bày chuyên ngành dành cho nhà sản xuất ô tô, logistics và thị trường phụ tùng. Triển lãm năm nay cũng phản ánh sự phát triển của ngành bằng cách giới thiệu đa dạng thương hiệu hàng đầu, cùng những nhà tiên phong sản xuất xe điện trong nước, giải pháp công nghệ tiên tiến và dịch vụ trọn gói.

Doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối giao thương tại triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Bà Fiona Chiew, Tổng giám đốc Messe Frankfurt (HK) Ltd cho biết, có thể kể đến những thương hiệu nổi bật tại triển lãm năm nay như VinFast (Việt Nam), BYD Oway (Trung Quốc), Brembo (Italy), Daeheung (Hàn Quốc), Empire Motor (Nhật Bản), TriAlliance GmbH (Đức),… Ngoài ra, Automechanika Hồ Chí Minh City 2026 còn cho thấy những xu hướng và chuyển biến mới nhất của ngành ô tô trên toàn bộ chuỗi giá trị, trong bối cảnh thị trường xe năng lượng mới (NEV) tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và tạo động lực tăng trưởng cho toàn ngành.

Ông Võ Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng đại diện Văn Phòng Bộ Công Thương miền Nam đánh giá, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các dòng xe năng lượng mới, nhất là xe điện và xe hybrid. Sự chuyển dịch này, không chỉ tạo động lực tăng trưởng cho thị trường trong nước mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ hậu mãi và đổi mới công nghệ trong toàn chuỗi giá trị ngành ô tô.

Với bối cảnh trên, Automechanika Hồ Chí Minh City 2026 không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm và công nghệ mà còn là diễn đàn quan trọng để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, kết nối đối tác và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Đặc biệt, chuỗi hội thảo chuyên đề và chương trình đào tạo trong khuôn khổ triển lãm sẽ góp phần thúc đẩy chia sẻ tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi xanh và số hóa.

Đa dạng máy móc trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Thống kê cho thấy doanh số xe điện và xe hybrid tại Việt Nam trong quý I/2026 đạt 162.039 xe, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước, mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng đồng thời đặt ra những thách thức mới cho toàn bộ chuỗi giá trị ngành ô tô. Động lực tăng trưởng này chủ yếu đến từ VinFast và BYD, hai nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Việt Nam và Trung Quốc.

Một số chuyên gia chỉ ra rằng, ngành sản xuất, thị trường hậu mãi và hoạt động phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đang đứng trước yêu cầu thích ứng với công nghệ mới gắn liền với thế hệ phương tiện hiện đại. Thông qua Automechanika Hồ Chí Minh City 2026, những thế mạnh của Việt Nam và ASEAN cũng như tinh thần sẵn sàng hợp tác với các đối tác toàn cầu sẽ được giới thiệu rộng rãi, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hợp tác và đầu tư xuyên biên giới, xuyên ngành.

Thiết bị điện tử thông minh hấp dẫn khách tham quan triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Còn nhiều doanh nghiệp tham gia Automechanika Hồ Chí Minh City 2026 cho hay, khi thị trường tăng tốc phát triển, nhu cầu về linh kiện mới, năng lực sửa chữa và chẩn đoán, nhân lực kỹ thuật và thiết bị chuyên dụng cũng ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, Automechanika Hồ Chí Minh City 2026 tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị tham gia cập nhật thông tin chuyên sâu về thị trường ASEAN và Việt Nam thông qua cập nhật những xu hướng đến từ sự gia tăng sử dụng xe điện.

Automechanika Hồ Chí Minh City 2026 diễn ra đến hết ngày 20/6./.