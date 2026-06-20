Hơn 2.000 thiếu nhi tham dự Festival Thiếu nhi toàn quốc năm 2026

Lễ khai mạc Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất - năm 2026 tại Sân vận động Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tối 19/6. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức.



Tham dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; lãnh đạo Hội đồng Đội Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng; đại diện các tỉnh, thành Đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố; các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trên cả nước; đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam Á Bank) – đơn vị đồng hành cùng Festival và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đồng hành trong công tác chăm lo, giáo dục thiếu nhi; cùng hơn 2.000 thiếu nhi và cán bộ phụ trách đến từ 34 tỉnh, thành trong cả nước.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng 10 không gian học tập số để xây dựng cho các trường học vùng biên giới tại 10 tỉnh, thành trong nước với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Festival là hoạt động quy mô toàn quốc được tổ chức trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Festival cũng là dịp để thiếu nhi cả nước gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên. Đồng thời, sự kiện tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tổ chức Đoàn, Đội và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.



Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Lê Hải Long nhấn mạnh, mỗi thiếu nhi từ miền núi, biên cương đến hải đảo xa xôi, từ những bản làng vùng sâu, vùng xa đến các đô thị hiện đại đã đem đến Festival những sắc màu văn hóa riêng, những tài năng riêng và những câu chuyện đẹp của quê hương mình. Khi tất cả cùng hội tụ sẽ tạo nên một bức tranh sinh động về thiếu nhi Việt Nam - tự tin, sáng tạo, nhân ái, đoàn kết và giàu khát vọng. Qua đó góp phần để những búp măng non tiếp tục chăm ngoan, học tốt, rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành những đoàn viên ưu tú, góp phần tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.



Ngay sau phần Lễ khai mạc, các thiếu nhi được hòa mình vào những tiết mục âm nhạc đặc sắc, hồn nhiên của tuổi thơ, ca ngợi quê hương đất nước, Bác Hồ kính yêu và vẻ đẹp văn hóa Việt Nam. Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 10 không gian học tập số cho các trường học vùng biên giới của 10 tỉnh, thành với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng.



Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất - năm 2026 với thông điệp "Rực rỡ sắc màu - Kết nối yêu thương - Chắp cánh tương lai", diễn ra từ 18 – 20/6. Trong 3 ngày diễn ra, các em thiếu nhi sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm, thi tài và phát huy năng khiếu như carnaval "Rực rỡ sắc màu chào bạn bốn phương"; Hội thi Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc; Triển lãm và hoạt động vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam bảo vệ muôn loài"; Vòng chung kết toàn quốc sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới"; chương trình "Vươn cao ước mơ"; trải nghiệm khoa học công nghệ, robot thông minh; đồng diễn võ nhạc Vovinam xác lập Kỷ lục Việt Nam cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc./.