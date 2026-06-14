Hơn 1.300 tình nguyện viên chung tay làm sạch bán đảo Sơn Trà và bãi biển Đà Nẵng

Các tình nguyện viên chung tay dọn vệ sinh để giúp bãi biển luôn sạch đẹp. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Chương trình được triển khai nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, đồng thời thực hiện các giải pháp tăng cường vệ sinh môi trường biển theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Phan Minh Hải nhấn mạnh, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng là tài sản thiên nhiên quý giá, hội tụ nhiều giá trị đặc sắc về cảnh quan, đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển. Việc bảo vệ môi trường, bảo tồn các rạn san hô và giữ gìn môi trường biển xanh, sạch, đẹp không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà cần sự chung tay của toàn xã hội.

Ông Phan Minh Hải cho biết, thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn góp phần làm sạch môi trường biển, giảm thiểu tác động của rác thải đến hệ sinh thái tự nhiên; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân, du khách về trách nhiệm bảo vệ môi trường tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Sau lễ phát động, các lực lượng tình nguyện đồng loạt ra quân thực hiện nhiều hoạt động như thu gom rác tại bãi biển Mân Thái, khu vực Thọ Quang và dọc tuyến đường Hoàng Sa trên bán đảo Sơn Trà; lặn biển nhặt rác, cắt bỏ lưới ma tại khu vực Hòn Sụp nhằm bảo vệ các rạn san hô và hệ sinh thái biển; tham gia workshop với chủ đề “Bảo vệ động vật hoang dã”, tuyên truyền hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần và nâng cao nhận thức về tác hại của việc cho khỉ hoang dã ăn.

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ban Quản lý đã phối hợp tổ chức 4 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường biển thu hút hàng nghìn lượt tình nguyện viên trong nước và quốc tế tham gia. Đồng thời, vận động các đơn vị kinh doanh dịch vụ ven biển trang bị hơn 200 giỏ rác và 20 thiết bị sàng cát nhằm nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý rác thải tại các bãi biển... góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch xanh, thân thiện, an toàn và bền vững./.