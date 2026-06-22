Hơn 1 triệu lượt người lao động tham gia đối thoại trong Tháng Công nhân năm 2026

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Theo bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các hoạt động được triển khai đồng bộ, rộng khắp, bám sát chủ đề và lấy người lao động làm trung tâm. Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động tiếp tục có nhiều đổi mới; các cấp Công đoàn đã chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Công đoàn các cấp tổ chức gần 14.200 cuộc đối thoại, thu hút hơn 1 triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia tập trung vào các vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập; nhà ở và đời sống công nhân; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe; đào tạo, nâng cao tay nghề; an toàn, vệ sinh lao động; an ninh, trật tự xã hội... Công đoàn các cấp cũng phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức chương trình "Cảm ơn người lao động" tại hơn 6.260 đơn vị; khám sức khỏe cho hơn 1,3 triệu người lao động; sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn”; khởi động dự án nhà ở xã hội cho công nhân; thăm hỏi, tặng quà cho hàng trăm nghìn lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ hàng chục tỷ đồng từ nguồn ngân sách Công đoàn và các nguồn xã hội hóa.

Nổi bật là Công đoàn tỉnh Bắc Ninh tổ chức “Gian hàng giảm giá dành cho công nhân lao động”, Công đoàn Than – Khoáng sản triển khai chương trình “Phúc lợi thợ mỏ”, tổ chức điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho 3.000 người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc suy giảm khả năng lao động. Công đoàn thành phố Đà Nẵng với Phiên chợ công nhân lưu động; Công đoàn Đường sắt Việt Nam tặng 14.251 “Túi quà” bằng hiện vật trị giá hơn 2,6 tỷ đồng; Công đoàn Than – Khoáng sản tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” cho 25.024 công nhân lao động. Đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, thu hút hơn 2,2 triệu lượt người lao động tham gia, đóng góp hơn 73.140 sáng kiến, giải pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp…

Bên cạnh những kết quả đạt được, bà Thái Thu Xương thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như mức độ triển khai giữa các địa phương, ngành còn chưa đồng đều, một bộ phận Công đoàn cơ sở năng lực còn hạn chế, hoạt động chăm lo tại một số nơi còn thiên về ngắn hạn, chưa thật sự bền vững.

Đồng hành cùng người lao động trong nhiều năm qua, ông Hsieh Mao Shan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ nghệ Cửa Ý – Á Châu tin tưởng các hoạt động của Công đoàn Việt Nam; đánh giá cao việc Việt Nam dành riêng tháng 5 hằng năm để chăm lo và tôn vinh người công nhân.

Ông Hsieh Mao Shan, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu phát biểu tại lễ tổng kết Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Theo ông Hsieh Mao Shan, Công đoàn Việt Nam không chỉ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động mà còn thực sự là chỗ dựa tin cậy, luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và gia đình người lao động. Doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn để xây dựng môi trường lao động ổn định, an toàn, phát triển bền vững.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 93 tập thể và 65 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong triển khai Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026./.