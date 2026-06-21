Hội thao có sự tham gia của hơn 1.600 cán bộ, chiến sỹ, học viên thuộc các đội tuyển quân sự, võ thuật và thể thao của 3 trường Công an nhân dân ở phía Nam và công an 14 địa phương các tỉnh, thành phía Nam, Miền Trung – Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Hội thao nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026). Hội thao có sự tham gia của hơn 1.600 cán bộ, chiến sỹ, học viên thuộc các đội tuyển quân sự, võ thuật và thể thao của 3 trường Công an nhân dân ở phía Nam và Công an 14 địa phương các tỉnh, thành phía Nam, miền Trung - Tây Nguyên.



Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, các đội tuyển thi đua, thi đấu, giành được những thành tích cao nhất; đồng thời nhằm đánh giá trực tiếp kết quả, chất lượng phong trào thể dục thể thao, huấn luyện quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương.



Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thể dục thể thao, điều lệnh quân sự võ thuật trong Công an nhân dân là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Việc tổ chức hội thao góp phần nâng cao sức khỏe, sức mạnh phong trào thể dục thể thao và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.



Sau phần Lễ khai mạc, hàng chục ngàn người dân, du khách đã được theo dõi những màn trình diễn võ thuật, điều lệnh, xử lý các tình huống nghiệp vụ giả định, áp chế khủng bố của các lực lượng Công an nhân dân.



Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 Khu vực 3 gồm nội dung về quân sự, võ thuật có 1.000 vận động viên tranh tài ở 15 nội dung thi đấu với 26 bộ huy chương. Về thể thao, có 600 vận động viên tranh tài ở 2 môn thi đấu là cầu lông và bóng đá 7 người. Dự kiến Lễ bế mạc và trao giải hội thao sẽ diễn ra vào ngày 24/6./.