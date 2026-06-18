Hội Báo toàn quốc 2026: Nhịp cầu gắn kết truyền thông ASEAN

Hơn 50 nhà báo quốc tế đến từ Lào, Campuchia và Thái Lan thăm Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Đoàn đã tham quan Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố, đồng thời tham dự chương trình giao lưu do Hội Nhà báo Việt Nam, Sở Công Thương Hải Phòng và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng phối hợp tổ chức. Đây là dịp để các nhà báo quốc tế tìm hiểu về môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất công nghiệp, đời sống kinh tế - xã hội cũng như những nét văn hóa đặc sắc của thành phố Cảng.

Tại chương trình, ông Savankhone Razmountr, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào, Trưởng đoàn nhà báo quốc tế, đánh giá cao sự phát triển năng động của Hải Phòng trong những năm gần đây. Ông cho biết chuyến thăm đã giúp đoàn có thêm góc nhìn sinh động về quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố cũng như những nỗ lực quảng bá hình ảnh địa phương thông qua báo chí và truyền thông. Theo ông, Hải Phòng để lại ấn tượng về một đô thị hiện đại, cởi mở và giàu tiềm năng hợp tác trong khu vực.

Ông Puy Kea, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia, phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN.

Ông Puy Kea, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia, Trưởng đoàn Campuchia, bày tỏ sự ấn tượng trước tốc độ phát triển kinh tế, hệ thống hạ tầng đồng bộ và môi trường sản xuất chuyên nghiệp của các doanh nghiệp tại Hải Phòng. Ông cho rằng những hoạt động giao lưu không chỉ góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa giới báo chí các nước mà còn tạo cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam, trong đó có thành phố Hải Phòng, tới bạn bè quốc tế.

Ông Nakorn Veerapavati, Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan, phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Trong khi đó, ông Nakorn Veerapavati, Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan nhận định, Hải Phòng đang cho thấy sức sống mạnh mẽ của một trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển hàng đầu khu vực. Ông đánh giá cao sự đón tiếp nồng hậu của thành phố cũng như những nỗ lực kết nối giữa cơ quan báo chí, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Theo ông, những trải nghiệm thực tế tại Hải Phòng sẽ là nguồn tư liệu quý để các nhà báo quốc tế giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam tới công chúng các nước ASEAN.



Đại diện Sở Công thương Hải Phòng tặng quà lưu niệm cho các đoàn báo chí Quốc tế thăm Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN



Chương trình giao lưu diễn ra trong không khí thân tình, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các tổ chức báo chí trong khu vực, đồng thời quảng bá hình ảnh Hải Phòng năng động, hội nhập và thân thiện đến bạn bè quốc tế./.