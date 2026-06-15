Hoàn thiện nền tảng số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Người dân tới Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Nam để giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Người dân là trung tâm của cải cách

Những ngày đầu tháng 6, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiển Khánh, không khí làm việc diễn ra khẩn trương ngay từ đầu giờ sáng. Người dân đến thực hiện các thủ tục hộ tịch, chứng thực, đất đai, đăng ký kinh doanh rất đông. Tại khu vực tiếp đón, hệ thống màn hình điện tử hiển thị các mã QR giúp người dân dễ dàng tra cứu thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết và các dịch vụ công trực tuyến.

Khối lượng công việc tăng lên đáng kể sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính song đội ngũ cán bộ tại trung tâm vẫn duy trì tinh thần trách nhiệm cao. Chị Trịnh Thị Hương, cán bộ phụ trách lĩnh vực tài chính-kế hoạch cho biết, mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận lượng lớn hồ sơ từ người dân, doanh nghiệp. Để bảo đảm tiến độ giải quyết, nhiều cán bộ thường xuyên làm thêm giờ, kể cả buổi tối nhằm hoàn thành việc chứng thực, xác nhận hồ sơ để người dân không phải đi lại nhiều lần.

Không chỉ nỗ lực xử lý công việc, cán bộ tại trung tâm còn chủ động cập nhật kiến thức chuyên môn, công nghệ mới, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Những thay đổi đó góp phần hình thành môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả hơn.

Theo ông Hoàng Văn Tuân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiển Khánh, bài học lớn nhất sau một năm vận hành là phải đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi hoạt động. Mỗi công dân đến giao dịch cần được hướng dẫn đầy đủ ngay từ khâu đầu tiên, tránh tình trạng bổ sung hồ sơ nhiều lần hoặc chưa nắm rõ quy trình thực hiện. Đối với các thủ tục đơn giản, trung tâm thực hiện quy trình “4 tại chỗ” gồm tiếp nhận tại chỗ, thẩm định tại chỗ, phê duyệt tại chỗ và trả kết quả tại chỗ. Nhờ đó, nhiều hồ sơ được giải quyết chỉ trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 1/5/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiển Khánh tiếp nhận hơn 5.100 hồ sơ; trong đó, 5.030 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đạt 99%. Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hàng tháng đều đạt trên 90 điểm, thuộc nhóm xuất sắc.

Là người nhiều lần đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiển Khánh làm thủ tục giấy tờ cho gia đình, ông Phạm Văn Nghĩa, thôn Bái Vạn cho biết, mặc dù việc thực hiện thủ tục trên môi trường số còn khá mới mẻ đối với những người trung tuổi nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ trung tâm, mọi quy trình đều được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi.

Nếu Hiển Khánh ghi dấu bằng sự đổi mới trong phương thức phục vụ, tại phường Thành Nam, thành công lại đến từ tinh thần vượt khó của đội ngũ cán bộ cơ sở. Những ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đội ngũ cán bộ được điều động từ nhiều địa phương khác nhau, trong khi khối lượng công việc tăng mạnh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, cán bộ trung tâm vừa làm vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ.

Một trong những điểm sáng tại đây là việc khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu sẵn có trên hệ thống. Theo bà Đồng Thị Nhung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Nam, việc kết nối và sử dụng dữ liệu dân cư, hộ tịch, đất đai, bảo hiểm xã hội giúp giảm đáng kể thành phần hồ sơ người dân phải chuẩn bị. Nhiều thủ tục trước đây yêu cầu cung cấp nhiều loại giấy tờ nay có thể được giải quyết nhanh gọn thông qua việc tái sử dụng dữ liệu số đã có trên hệ thống.

Hoàn thiện nền tảng số, nâng cao chất lượng phục vụ

Bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công theo mô hình mới vẫn đang đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Theo bà Đồng Thị Nhung, một trong những vướng mắc hiện nay là sự phân tán của các hệ thống phần mềm chuyên ngành. Mỗi bộ, ngành sử dụng một phương thức đăng nhập và quản lý dữ liệu riêng khiến cán bộ phải thao tác trên nhiều nền tảng khác nhau khi tra cứu hoặc tổng hợp thông tin. Điều này không chỉ làm tăng thời gian xử lý công việc mà còn ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ cho người dân.

Đặc biệt, trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, việc thay đổi hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thời gian qua khiến cả cán bộ lẫn người dân gặp không ít lúng túng. Nhiều thủ tục được thực hiện trên hệ thống chuyên ngành của các bộ, ngành Trung ương, trong khi địa phương chưa có đầy đủ công cụ để theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ một cách đồng bộ.

Không chỉ lĩnh vực đăng ký kinh doanh, công tác quản lý đất đai đang đặt ra nhiều thách thức. Tại xã Hải Hậu, khối lượng hồ sơ đất đai có nguồn gốc pháp lý phức tạp còn khá lớn. Đáng chú ý, nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp từ nhiều năm trước trên cơ sở đo đạc thủ công khiến việc tra cứu, xác minh thông tin và cập nhật dữ liệu rất mất thời gian.

Ông Nguyễn Xuân Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Hậu cho biết, địa phương đang xây dựng phương án rà soát, đo đạc lại toàn bộ diện tích đất đai, đồng thời từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước cũng như rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Thực tiễn triển khai tại các địa phương cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình xây dựng chính quyền số vẫn còn không ít điểm nghẽn cần được tháo gỡ. Theo ông Nguyễn Xuân Tuyển, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng thực tiễn, kỹ năng số; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ sở nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến./.