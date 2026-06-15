Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ban tổ chức ra mắt sàn thương mại điện tử Bách hóa HASU. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN





Tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Bắc Ninh Hà Thái Sơn cho biết, những năm qua, nhiều thanh niên trong tỉnh đã mạnh dạn khởi nghiệp từ sản phẩm nông nghiệp, nghề truyền thống đến ứng dụng công nghệ số. Thành công của các bạn trẻ đã chứng minh: khi được trao cơ hội, thanh niên hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tiên phong phát triển kinh tế và xây dựng quê hương.

Nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và đồng hành của tuổi trẻ trong việc chăm lo đời sống cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, khuyến khích thanh niên đổi mới sáng tạo, tại chương trình, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vĩnh Giang ra mắt sàn thương mại điện tử Bách hóa HASU. Đóng vai trò là "Chợ số của người Việt", Bách Hóa HASU cam kết bảo vệ và thúc đẩy tiêu thụ nông sản địa phương, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Ban tổ chức tặng quà cho thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, thanh niên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN



Chương trình cũng là dịp để lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần xây dựng hình ảnh người thanh niên Bắc Ninh năng động, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái. Đồng thời góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong sử dụng hàng Việt Nam; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội; góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế của tỉnh, đất nước.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo; biến những ý tưởng thành sản phẩm, biến nhiệt huyết thành hành động, biến khát vọng thành những giá trị cụ thể cho cộng đồng và xã hội. Từ đó sẽ có thêm nhiều ý tưởng được chắp cánh, nhiều sản phẩm được lan tỏa và nhiều thanh niên được tiếp thêm niềm tin trên hành trình khởi nghiệp, lập nghiệp.

Cùng với đó, Liên hoan Aerobic với sự tham gia của 30 câu lạc bộ thanh niên trong tỉnh là dịp để các bạn trẻ thể hiện sự năng động, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và lối sống tích cực. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về kỹ năng và làm chủ công nghệ chính, tạo nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Ban tổ chức tặng 10 suất quà cho 10 thanh niên có mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tặng quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.../.