Hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ doanh nghiệp nhà nước Lào

Trao tặng 50 bộ máy tính cho Học viện Kinh tế - Tài chính cơ sở miền Bắc Lào. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu khai giảng khóa học, Phó Giáo sư - Tiến sĩ khoa học Bùi Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội cho biết: Trong những năm qua, nhà trường đã tích cực đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở giáo dục của Lào, hướng tới mục tiêu cùng nhau nâng cao chất lượng đào tạo, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm quản lý.

Bên cạnh việc đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội thường xuyên triển khai các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, chuyên sâu theo yêu cầu thực tiễn, dành cho đội ngũ công chức nhà nước, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân ở trong và ngoài nước, nhằm gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo học thuật bậc cao với đào tạo ứng dụng phục vụ nhu cầu thực tế của nền kinh tế. Khóa bồi dưỡng "Quản trị doanh nghiệp Nhà nước" dành cho các học viên đến từ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là một hoạt động tiêu biểu trong định hướng đó.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 5 ngày, với 5 chuyên đề được thiết kế bám sát thực tiễn quản trị doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế: từ tổng quan quản lý và quản trị doanh nghiệp có vốn nhà nước, xu hướng cải cách và mô hình quỹ đầu tư quốc gia, quản trị tài chính và kiểm soát nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cho đến kết nối hệ sinh thái giữa khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, các học viên còn có cơ hội tham quan thực tế tại Tổng Công ty Giấy Bãi Bằng - một doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu của Việt Nam và tham dự Hội thảo quốc tế về Tài sản số, nơi hội tụ các xu hướng kinh tế số đang định hình tương lai.

PGS.TSKH Bùi Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội, phát biểu khai giảng khóa học. Ảnh: TTXVN phát

Giảng viên của khóa học là đội ngũ chuyên gia có uy tín gồm các đại biểu Quốc hội và chuyên gia chính sách đến từ Ủy ban Kinh tế - Tài chính Quốc hội, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, cùng đội ngũ giáo sư, phó giáo sư của nhà trường với nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính, quản trị doanh nghiệp.

Tại lễ khai giảng, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh chia sẻ: Từ tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, sự hợp tác trên mọi lĩnh vực ngày càng được mở rộng, đi vào thực chất và chiều sâu. Trong đó, công tác quản lý doanh nghiệp Nhà nước là một lĩnh vực hết sức quan trọng. Khóa đào tạo bồi dưỡng này nhằm nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức cũng như đội ngũ quản lý doanh nghiệp nhà nước của Lào.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh mong các học viên sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập một cách nghiêm túc và hiệu quả. Mặc dù thời gian đào tạo có hạn nhưng nội dung kiến thức rất phong phú, vì vậy cần tận dụng tối đa thời gian để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia Việt Nam.

Đại sứ Lào tại Việt Nam bày tỏ tin tưởng, thông qua khóa đào tạo bồi dưỡng này, các học viên sẽ tiếp thu được những thông tin, bài học và kinh nghiệm mới cả về lý thuyết lẫn thực tiễn từ các chuyên gia Việt Nam giàu kinh nghiệm, từ đó áp dụng hiệu quả vào thực tế công việc tại Lào, mang lại lợi ích cao nhất cho đất nước.

Nhân dịp này, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội cũng đã trao tặng 50 bộ máy tính cho Học viện Kinh tế - Tài chính cơ sở miền Bắc Lào, nhằm góp phần thiết thực hỗ trợ giảng viên, sinh viên Học viện tiếp cận tri thức và công nghệ hiện đại, phục vụ sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn./.