Hiện thực hóa cam kết cấp cao, Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác về y tế

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bùi Hà - PV TTXVN tại Nhật Bản

Thông qua thỏa thuận này, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên, triển khai các nghiên cứu khoa học chung, tổ chức các hội nghị khoa học, chia sẻ thông tin học thuật cũng như trao đổi kiến thức và công nghệ y khoa tiên tiến.

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đánh giá sự kiện là kết quả của một quá trình hợp tác thiết thực về trao đổi học thuật, hội chẩn chuyên môn, nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ y tế. Người đứng đầu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định thông qua thỏa thuận được ký kết, hai bệnh viện sẽ có cơ hội thúc đẩy các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên, triển khai các nghiên cứu khoa học chung, tổ chức các hội nghị khoa học, chia sẻ thông tin học thuật cũng như trao đổi kiến thức và công nghệ y khoa tiên tiến. Giám đốc Lê Hữu Song cũng nhấn mạnh ý nghĩa hợp tác trong lĩnh vực y tế là sự đóng góp thiết thực vào sự phát triển trong quan hệ hữu nghị, tin cậy trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hai bệnh viện vui mừng khi có cơ hội trao đổi học thuật, đào tạo nhân lực và trao đổi công nghệ y học tiên tiến. Ảnh: Bùi Hà - PV TTXVN tại Nhật Bản

Về phần mình, Giáo sư Yoshimori Watanabe, Hiệu trưởng Đại học Toho, bày tỏ thông qua sự hợp tác được cụ thể hóa này, phía Đại học và Trường Y- Đại học Toho mong muốn tăng cường quan hệ với phía Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực y tế, đào tạo nhân lực và trao đổi chuyên môn. Ông Watanabe tin tưởng, sự hợp tác không chỉ dừng ở việc ký kết, mà sẽ tạo ra những hoạt động thực chất trong điều trị, nghiên cứu và đào tạo bác sĩ, nhân viên y tế.

Vui mừng khi cùng tham dự lễ ký kết, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhắc lại trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Việt Nam vào tháng 5 vừa qua, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất nhiều định hướng và nội dung hợp tác quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy hợp tác về khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực, trong đó có y tế. Đại sứ khẳng định sự kiện ký kết giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Trường Y- Đại học Toho chính là một trong những minh chứng cho nỗ lực của hai bên trong việc hiện thực hóa các cam kết và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua những chương trình hợp tác thiết thực giữa các cơ sở y tế và đào tạo hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản. Về phần mình, Giáo sư Yoshimori Watanabe, Hiệu trưởng Đại học Toho, bày tỏ thông qua sự hợp tác được cụ thể hóa này, phía Đại học và Trường Y- Đại học Toho mong muốn tăng cường quan hệ với phía Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực y tế, đào tạo nhân lực và trao đổi chuyên môn. Ông Watanabe tin tưởng, sự hợp tác không chỉ dừng ở việc ký kết, mà sẽ tạo ra những hoạt động thực chất trong điều trị, nghiên cứu và đào tạo bác sĩ, nhân viên y tế.Vui mừng khi cùng tham dự lễ ký kết, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhắc lại trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Việt Nam vào tháng 5 vừa qua, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất nhiều định hướng và nội dung hợp tác quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy hợp tác về khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực, trong đó có y tế. Đại sứ khẳng định sự kiện ký kết giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Trường Y- Đại học Toho chính là một trong những minh chứng cho nỗ lực của hai bên trong việc hiện thực hóa các cam kết và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua những chương trình hợp tác thiết thực giữa các cơ sở y tế và đào tạo hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản.