Hiện đại hóa công tác quản trị cấp cơ sở, đảm bảo phát triển bền vững

Người dân xã Tân Lộc bỏ phiếu lấy ý kiến về việc sắp xếp ấp trên địa bàn. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Đồng thuận cao từ nhân dân



Ấp Lò Gạch (xã Tân Lộc) có diện tích 3,3km2 với dân số 340 hộ, 1.285 khẩu. Theo phương án sắp xếp của xã, ấp Lò Gạch tách ra làm hai để nhập vào các ấp cận kề, lấy tên mới là ấp Tân Bình và ấp Cây Mướp. Bí thư Chi bộ ấp Lò Gạch Trần Minh Sơn cho biết, với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, ông đã quán triệt đầy đủ các quan điểm của Đảng, Nhà nước về việc sắp xếp khóm, ấp đến đảng viên, hội viên; đồng thời tuyên truyền trong nhân dân, từ đó lấy ý kiến người dân trên địa bàn. Kết quả có 100% người dân đồng thuận cao với chủ trương sáp nhập khóm, ấp lần này.



“Việc sắp xếp khóm ấp giúp giảm bớt một phần ngân sách nhà nước, từ đó đầu tư cho hạ tầng giao thông, y tế giáo dục giúp nâng cao đời sống nhân dân. Thấy được lợi ích đó, người dân cũng như cán bộ ấp Lò Gạch rất đồng tình”- Bí thư Chi bộ ấp Lò Gạch Trần Minh Sơn chia sẻ.



Ông Lữ Thái Sơn (người dân ấp Lò Gạch) cho rằng, ông và mọi người đều đồng tình với phương án sắp xếp ấp lần này bởi vì vừa tiết kiệm một phần chi phí để lo cho an sinh xã hội vừa đảm bảo điều kiện hạ tầng để người dân phát triển kinh tế. Mặc khác, hệ thống giao thông nông thôn giờ thông thoáng nên sau sáp nhập ấp người dân đi đến trụ sở ấp mới dễ dàng. Việc sắp xếp được chính quyền địa phương lên phương án chặt chẽ, tạo thuận lợi cho việc quy hoạch vùng sản xuất tập trung, đầu tư hạ tầng đồng bộ và huy động nguồn lực phát triển kinh tế và gắn kết cộng đồng dân cư hơn.



Theo bà Đinh Thị Mừng, Chủ tịch UBND xã Tân Lộc, xã có diện tích 96,8 km2 với 8.177 hộ dân, 35.598 nhân khẩu và 21 ấp. Thực hiện phương án sắp xếp ấp trên địa bàn đến ngày 25/6, toàn xã còn 14 ấp, giảm 7 ấp (tương đương giảm 33,3%). UBND xã đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Kết quả có trên 98% người dân khu vực ấp sắp xếp đồng thuận.



Bà Đinh Thị Mừng thông tin thêm, việc kiện toàn tổ chức theo phương án này giúp xã Tân Lộc giải quyết được vấn đề thiếu người làm việc tại các ấp nhỏ trước đây; đồng thời huy động được những cán bộ có trình độ, năng lực về công tác tại ấp. Đây là bước đi mang tính chiến lược nhằm hiện đại hóa công tác quản trị cấp cơ sở, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững cho địa phương. Đồng thời, diện tích các ấp sau sắp xếp được tăng lên, địa giới hành chính được sắp xếp lại khoa học hơn theo cụm dân cư và tuyến giao thông. Quy mô dân số lớn và diện tích rộng tạo thuận lợi cho việc quy hoạch vùng sản xuất tập trung, đầu tư hạ tầng đồng bộ và huy động nguồn lực phát triển kinh tế bền vững.



Đảng ủy, UBND xã Tân Lộc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ hưu trí sắp xếp ấp. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN



Đảm bảo công tác nhân sự chặt chẽ



Toàn tỉnh Cà Mau hiện nay có 1.393 ấp, khóm; sau khi sắp xếp giảm còn 830 ấp, khóm (giảm 563 đơn vị, tương đương giảm 40,4%). Về nhân sự có 1.936 người hoạt động không chuyên trách được bố trí, kiện toàn tại các ấp, khóm mới; điều động luân chuyển 121 người hoạt động không chuyên trách cấp xã về ấp, khóm mới. Áp dụng chính sách tinh giản cho 1.567 người theo đúng quy định.



Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Nhứt cho biết, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau cùng cả hệ thống chính trị đã vào cuộc đồng bộ. Địa phương phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp ấp, khóm trước ngày 25/6/2026, sớm hơn quy định của Trung ương. Để đảm bảo công tác nhân sự được chẽ, phù hợp và theo quy định, Sở đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương để rà soát, kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các ấp, khóm mới. Những nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức được giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng hợp pháp. Người hoạt động không chuyên trách dôi dư sẽ thôi việc kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền và được hưởng đầy đủ các chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định của Chính phủ.



Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau thông tin thêm, đối với tiêu chuẩn 3 chức danh ở ấp, khóm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tổ chức hội nghị với các xã, phường để thảo luận, thông qua khung tiêu chuẩn làm cơ sở pháp lý cho việc bố trí cán bộ ngay khi bộ máy mới vận hành. Để nâng cao chất lượng hoạt động, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, 100% bí thư chi bộ ấp, khóm đạt trình độ đại học, có bằng trung cấp lý luận chính trị và ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo trong công việc hằng ngày.



Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi, việc sắp xếp, tổ chức lại ấp, khóm được thực hiện trên cơ sở bám sát chủ trương của Trung ương, quy định pháp luật hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm phù hợp về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện quản lý và đặc điểm cộng đồng dân cư. Cùng với đó, phương án sắp xếp của tỉnh cũng xem xét yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện giao thông, sinh hoạt và sự tương đồng giữa các cộng đồng dân cư, đảm bảo tính liên kết địa bàn, thuận lợi trong quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.



Xã Tân Lộc từ 21 ấp, sau khi sắp xếp giảm còn 14 ấp, giảm 7 ấp tương đương giảm 33,3%. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, để bảo đảm ổn định bền vững sau sắp xếp, địa phương tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận; đồng thời có lộ trình phù hợp trong bố trí nhân sự, đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ hoạt động tại các ấp, khóm sau sắp xếp. Sở Nội vụ tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu việc bố trí kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại ấp, khóm sau khi sắp xếp; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh nhằm đảm bảo công tác sắp xếp thực hiện đáp ứng tiến độ, đảm bảo quy định và tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế của địa phương trong thời gian tới./.