HĐND Thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định hơn 50 nội dung quan trọng

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Kỳ họp thứ Ba diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với Thành phố. Toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đang hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Đây cũng là thời điểm tròn một năm Thành phố vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế vận hành và phân công nhiệm vụ, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hoạt động của chính quyền các cấp đã cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố trình bày Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thường trực và các Ban HĐND Thành phố. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Thành phố đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững. Thành phố kiên định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực phát triển; không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân, xây dựng chính quyền phục vụ, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và tiếp tục khẳng định vị thế của Thành phố trong khu vực.



Kỳ họp thứ 3 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI diễn ra trong 1,5 ngày, dự kiến thảo luận, quyết định 53 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển của Thành phố và đời sống nhân dân. Trong đó có việc xem xét chủ trương đầu tư 4 công trình, dự án trọng điểm dự kiến khởi công nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh như Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ- Vũng Tàu (cũ), Dự án Đường cao tốc đô thị Hồ Tràm- Cảng hàng không quốc tế Long Thành….